“Quizás una más”: Crawford abre la puerta a su regreso y ya hay tres rivales en la mesa

Terence Crawford dejó una pista sobre un posible regreso. El estadounidense salió en defensa de Canelo Álvarez ante las críticas por su combate ante Christian Mbilli en Riad, y dijo que lo admira y que fue un gusto haber compartido el ring con él.

Poco después de ese mensaje, Crawford escribió en redes que quizás habría una pelea más, con lo que abrió la puerta a salir del retiro. Se retiró invicto, con récord de 42-0, después de vencer a Canelo el 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas.

Aquella noche le quitó al mexicano el campeonato indiscutido de las 168 libras por decisión unánime. El título supermediano del CMB quedó vacante, y es el mismo que Canelo recuperó el 31 de octubre ante Mbilli, también por decisión unánime.

Maybe one more!🙃 — Terence Crawford (@terencecrawford) November 4, 2026

¿Quién sería su rival?

El primer nombre es Floyd Mayweather Jr., retirado y también invicto, con 50-0. Crawford escribió en X que hay una razón por la que quieren verlo de regreso y que una pelea con Mayweather sería un “GOAT vs GOAT” que haría explotar todo.

El segundo es Ryan García. Crawford lo retó en redes a pelear en las 160 libras y le lanzó una ironía por su interés en Mayweather. En marzo, García ya lo había desafiado a salir del retiro y pelear en las 154 libras.

La revancha con Canelo y el vínculo con Guatemala

Canelo, por su parte, ha dicho que quiere una revancha con Crawford y que espera que salga del retiro. Crawford no se ha pronunciado sobre ese combate, y por ahora no hay acuerdo ni confirmación oficial de su regreso.

En Guatemala, el movimiento tiene su interés. Léster Martínez, campeón interino del CMB, espera definir su camino tras la pelea de Canelo. Además, Léster y Crawford mantienen un vínculo cercano y amistoso tras compartir campamento.