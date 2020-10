Raiders sorprenden a campeones Chiefs y los Steelers mantienen invicto en la NFL

Derek Carr tenía un récord de 0-6 en su carrera en el Arrowhead Stadium, perdiendo por un promedio de 17 puntos, y los Raiders habían perdido siete juegos consecutivos en la sede de los campeones reinantes del Super Bowl.

Los Raiders mejoraron ahora con balance de 3-2, un juego detrás de los Chiefs (4-1) en la División Oeste de la Conferencia Americana.

Los Chiefs y Raiders estaban empatados 24-24 en el medio tiempo, pero los defensores de Las Vegas forzaron tres despejes consecutivos y Jeff Heath interceptó a la estrella de los Chiefs, el mariscal Patrick Mahomes, para un touchdown.

