Richard Carapaz conquista una espectacular etapa del Tour de Francia: ¿qué vínculo tiene con Guatemala?

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Richard Carapaz conquista una espectacular etapa del Tour de Francia: ¿qué vínculo tiene con Guatemala?

El ecuatoriano Richard Carapaz desató un ataque demoledor en la montaña para conquistar una de las etapas más exigentes del Tour de Francia.

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El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, del equipo EF Education-EasyPost, gana la 18.ª etapa del Tour de Francia, un recorrido de 185,2 km entre Voiron y Orcières-Merlette.(Foto Prensa Libre: EFE).

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, del equipo EF Education-EasyPost, gana la 18.ª etapa del Tour de Francia, un recorrido de 185,2 km entre Voiron y Orcières-Merlette.(Foto Prensa Libre: EFE).

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz volvió a demostrar este jueves por qué es uno de los mejores escaladores del mundo al conquistar la decimoctava etapa del Tour de Francia, tras una exhibición en la exigente llegada en alto de Orcières-Merlette.

El corredor del EF Education-EasyPost protagonizó una jornada memorable al atacar con contundencia en el último puerto de montaña de primera categoría. Su potencia y determinación le permitieron desprenderse de sus compañeros de fuga y cruzar la meta en solitario, con lo que logró una victoria de gran prestigio en la ronda francesa.

Carapaz, quien además disputa el maillot de lunares que distingue al mejor escalador, volvió a exhibir su talento en la montaña. Administró con inteligencia sus esfuerzos antes de lanzar el ataque definitivo en los kilómetros finales, dejó sin respuesta a sus rivales y confirmó su condición de especialista en las grandes vueltas.

El triunfo del ecuatoriano representa otro capítulo destacado de una carrera llena de éxitos. Es campeón olímpico de Tokio 2020 y ganador del Giro de Italia del 2019, y continúa acumulando actuaciones memorables en las principales competencias del ciclismo mundial.

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CARAPAZ, VIEJO CONOCIDO EN GUATEMALA

Richard Carapaz compitió en la Vuelta a Guatemala del 2013 como integrante del equipo ecuatoriano RPM Team, cuando apenas comenzaba su trayectoria en el ciclismo internacional. En aquella edición se proclamó campeón de la categoría Sub-23 y dejó una muestra del talento que años después lo llevaría a la élite mundial.

Trece años después de aquella participación en Guatemala, Carapaz continúa escribiendo páginas destacadas y demostrando su calidad frente a los mejores ciclistas del mundo.

Con esta victoria en los Alpes franceses, Richard Carapaz ratifica que sigue siendo uno de los corredores más combativos y espectaculares del pelotón. Su triunfo en la etapa 18 del Tour de Francia quedará como una de las mejores exhibiciones de montaña de la presente edición.

Por el momento, ducha clasificación la lidera también Pogacar, con un punto de ventaja sobre Paret Peintre y siete con Carapaz, a falta de las dos grandes etapas alpinas.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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