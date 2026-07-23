Liga Nacional regulará pausas de hidratación y horarios por calor en el Apertura 2026 y Clausura 2027

Para los torneos Apertura 2026 y Clausura 2027, la Liga Nacional de Guatemala aprobó medidas para proteger la salud de jugadores y cuerpos técnicos durante los partidos disputados en condiciones de altas temperaturas.

El Reglamento de Competencia 2026-2027 introduce la posibilidad de “descansos de refresco” o pausas de hidratación y además establece restricciones en los horarios de los encuentros que se disputen en las sedes con mayor exposición al calor.

Las disposiciones, respaldadas en el 74.º Congreso de la FIFA, buscan reducir la exposición al calor y la radiación solar durante el desarrollo de los partidos.

El documento señala que estas medidas tienen como objetivo proteger la integridad física de jugadores, oficiales de partido y cuerpos técnicos, una práctica que también fue obligatoria durante el Mundial 2026.

En manos del árbitro

El artículo 27 del reglamento establece que los árbitros podrán autorizar pausas de hidratación cuando un indicador que mide el efecto conjunto de la temperatura, la humedad y la radiación solar supere los 32 grados, al considerar que esas condiciones representan un riesgo para la salud de los protagonistas del juego.

Cuando este parámetro sea superado, el silbante podrá detener el encuentro en dos ocasiones, alrededor de los minutos 30 y 75, para permitir que los futbolistas se hidraten. Cada pausa tendrá una duración de uno a tres minutos, y su aplicación quedará a criterio del árbitro.

Horarios prohibidos

El reglamento también regula la programación de los partidos en las sedes con temperaturas más elevadas. La norma establece franjas horarias para disminuir la exposición al calor y a la radiación solar durante las horas de mayor intensidad.

En los estadios ubicados en lugares donde la temperatura promedio sea de 30 grados centígrados o más, los encuentros deberán programarse antes de las 11 horas o después de las 15 horas. En las localidades con temperaturas promedio entre 27 y 29.9 grados, los partidos podrán disputarse antes de las 12 horas o después de las 14 horas.

Las pausas de hidratación también fueron implementadas durante el Mundial 2026, disputado en estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

Un beneficio físico... y un posible cambio táctico

El preparador físico de alto rendimiento Luis Fernando Velásquez, con experiencia en Municipal, Xelajú MC, Deportivo Marquense y selecciones nacionales, considera que la hidratación es indispensable en escenarios con altas temperaturas, aunque cuestiona que las pausas puedan extenderse hasta tres minutos.

Según Velásquez, la medida tiene un beneficio físico, pero también puede modificar el ritmo competitivo.

“La hidratación en todo momento va a ser importante, sobre todo en climas altos, porque es donde más sales y líquido se pierde”, explicó el preparador físico.

Sin embargo, considera que una pausa prolongada puede afectar la dinámica del partido.

“Parar tres minutos sí es un tiempo prudente para bajar revoluciones en un partido”, señaló.

Velásquez considera que estas interrupciones pueden influir directamente en el desarrollo del juego, dependiendo del momento en que ocurran.

“Si yo estoy atacando al otro equipo y estoy cerca de anotar, creo que ahí va a ser desfavorable que me corten el ritmo, porque parar tres minutos puede bajar la intensidad”, advirtió.

El preparador físico considera que la pausa no solo tiene un efecto fisiológico, sino también estratégico, porque permite a los equipos reorganizarse y recibir indicaciones de sus entrenadores.

Sobre la restricción de horarios, respaldó la decisión de la Liga Nacional.

“A mí me parece perfecto jugarlo después de las 3 de la tarde, porque ni los mismos equipos de estas localidades entrenan a esa hora”, concluyó.