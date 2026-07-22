Javier Tebas reabre la disputa con la FIFA por el calendario y la expansión de los torneos

Las críticas del presidente de LaLiga, Javier Tebas, contra Gianni Infantino volvieron a poner en evidencia una disputa que desde hace varios años enfrenta a la FIFA con las ligas profesionales: la expansión de las competiciones internacionales, la creciente carga de partidos y el equilibrio entre los intereses del organismo rector y los de los torneos nacionales.

En ese contexto, Tebas pidió la renuncia del presidente de la FIFA durante una entrevista concedida al diario italiano La Gazzetta dello Sport, en la que acusó al organismo de "destruir la industria del fútbol" y cuestionó decisiones adoptadas durante el Mundial 2026.

El dirigente español sostuvo que la ampliación de los torneos internacionales responde a una estrategia que prioriza el crecimiento comercial de la FIFA sin medir el impacto sobre las ligas nacionales, los clubes y los futbolistas. También criticó el calendario internacional, al considerar que incrementa la carga de partidos y reduce los períodos de descanso.

Como ejemplo de esas diferencias, Tebas cuestionó decisiones organizativas aplicadas durante el Mundial, entre ellas las pausas de hidratación en estadios con sistemas de climatización, al sostener que respondían más a intereses comerciales que a necesidades deportivas.

Las declaraciones se suman a una serie de cuestionamientos que el presidente de LaLiga ha formulado en los últimos años sobre la gobernanza de la FIFA. Entre ellos figuran la ampliación del Mundial, el crecimiento del Mundial de Clubes y el impacto que esas competiciones tienen sobre los calendarios de las ligas nacionales.

El desacuerdo, sin embargo, va más allá de las declaraciones entre dirigentes. La discusión enfrenta dos visiones sobre el desarrollo del fútbol profesional. Por un lado, la FIFA impulsa la expansión de sus competiciones internacionales; por otro, las ligas nacionales sostienen que ese crecimiento debe compatibilizarse con la estabilidad de sus campeonatos y la planificación deportiva de los clubes.

En la entrevista, Tebas también afirmó que el sistema de gobierno de la FIFA dificulta cualquier cambio interno y aseguró que el organismo adopta decisiones sin consultar al resto de los actores del fútbol profesional. Asimismo, reiteró sus críticas al funcionamiento de la Superliga y defendió el modelo de gestión del fútbol español.

La petición de renuncia de Infantino representa la expresión más contundente de ese desacuerdo, pero el conflicto trasciende a ambos dirigentes. El debate continúa centrado en cómo compatibilizar la expansión de las competiciones internacionales con la sostenibilidad de las ligas nacionales, la carga de partidos y el modelo de gobernanza del fútbol mundial.