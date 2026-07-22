Caso AFA en EE. UU.: la Justicia solicita información sobre una empresa vinculada y la entidad niega señalamientos contra Tapia

El caso se relaciona con la investigación sobre las operaciones financieras internacionales de la AFA que Prensa Libre y EFE dieron a conocer el pasado 8 de julio, centrada en los contratos gestionados mediante TourProdEnter LLC en Estados Unidos.

La entidad rechazó versiones periodísticas que afirmaban que su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y otros directivos fueron citados a declarar o que les fueron incautados dispositivos electrónicos.

El Tribunal de Distrito Sur del estado de Florida solicitó información sobre la empresa TourProdEnter LLC, presuntamente contratada por la AFA como agente comercial fuera de Argentina.

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Paralelamente, los tribunales argentinos investigan a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros directivos por un supuesto desvío de fondos.

Medios argentinos, como Infobae y Clarín, informaron este miércoles que el FBI habría incautado teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos de varios directivos de la AFA antes de que la delegación de la selección argentina emprendiera el regreso desde Nueva York, tras la final del Mundial 2026 disputada el domingo. También señalaron que la Justicia estadounidense les requirió comparecer el 30 de julio.

Sin embargo, Gregorio Dalbón, abogado de la AFA, remitió a EFE un comunicado oficial de la entidad en el que desmiente esas versiones y afirma que el requerimiento judicial no está dirigido contra Tapia ni contra otros dirigentes.

"Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico", señaló la AFA.

La entidad agregó que el requerimiento judicial se limita a solicitar información sobre TourProdEnter LLC y exhortó a los medios de comunicación a verificar el contenido de los documentos antes de publicar información.

The FBI is investigating Argentina’s football federation.



The AFA is reportedly under investigation over alleged fraud and money laundering involving an estimated $300 million tied to sponsorship deals and third-party financial operations.



Via @LANACION pic.twitter.com/NyRzcOto3T — Complex (@Complex) July 8, 2026

"La Asociación del Fútbol Argentino exhorta a los medios de comunicación y a quienes ejercen la actividad periodística a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos, recordando que el rigor informativo constituye un deber esencial del periodismo responsable", indicó el comunicado.

Semanas antes del inicio de la Copa del Mundo, el periódico Miami Herald publicó que, tras revisar registros bancarios y comerciales en Estados Unidos, unos 40 millones de dólares provenientes de ingresos de la AFA habrían sido transferidos mediante TourProdEnter hacia empresas sin una justificación comercial aparente.

Según ese medio, parte de esos recursos habría servido para adquirir cuatro propiedades en el sur de Florida entre 2021 y 2025. Los investigadores analizaron si esas operaciones podrían constituir lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense. También examinaron otros posibles destinos de los fondos, entre ellos el alquiler de jets y yates de lujo, empresas de deportes de motor y una compañía dedicada a servicios para caballos pura sangre.

En la investigación que se desarrolla en Argentina, TourProdEnter LLC —vinculada al productor teatral Javier Faroni— habría actuado como agente comercial internacional de la AFA, con representación exclusiva fuera del país para gestionar acuerdos de patrocinio y eventos, además de intervenir en el cobro de contratos en el extranjero.

Por esos servicios percibía una comisión del 30% de los ingresos generados y otro 10% por tareas logísticas.

La Justicia argentina también intenta establecer si recursos provenientes de esos contratos estuvieron vinculados con la compra de una propiedad en Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares. El inmueble figura a nombre de terceros y existen sospechas de que habría sido adquirido mediante intermediarios por parte de Toviggino.