Por qué el FBI investiga las operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos

Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y fiscales federales de Estados Unidos comienzan a tomar testimonios sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese país, informó el diario argentino La Nación.

Según la prensa argentina, la investigación comenzó en el 2025, a cargo de dos fiscales en Washington y otro en Florida, que buscan comprender cómo operó la AFA en Estados Unidos y si sus operaciones constituyen un delito.

Se analiza en particular el mecanismo de cobro de contratos por cientos de millones de dólares con patrocinadores y otras compañías a través de la empresa TourProdEnter LLC. Según La Nación, la Justicia estadounidense indaga si sus actividades califican como lavado de activos o incluso fraude mediante el sistema bancario estadounidense.

Como parte de la pesquisa, los investigadores mantuvieron recientemente un encuentro con el empresario Guillermo Tofoni, quien ha denunciado a la AFA por corrupción, y analizan convocar también a exfuncionarios del Gobierno del presidente Javier Milei, que mantiene un conflicto abierto con la entidad rectora del fútbol argentino.

Según consultas hechas por La Nación, el empresario prefirió no confirmar ni desmentir la reunión.

El diario argentino señaló que la empresa supuestamente investigada administró al menos US$260 millones correspondientes a ingresos de la AFA, aunque solo una parte de esos fondos puede vincularse con la institución deportiva.

Otros US$57 millones se distribuyeron aparentemente entre distintas sociedades y beneficiarios.

La Nación aseguró que aparecen pagos dirigidos a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y su familia, así como a la pareja del dirigente y a integrantes de la familia de un supuesto "guía espiritual" de la selección de Argentina.

En septiembre del 2024, el Ministerio de Seguridad, a cargo entonces de Patricia Bullrich, transmitió a funcionarios estadounidenses información sobre posibles focos de riesgo vinculados con la AFA.

En aquel momento, los agentes del FBI concluyeron que el conflicto entre un empresario, el presidente de la AFA y la institución no presentaba elementos suficientes para justificar la apertura de una investigación en Estados Unidos.

La Nación sostiene que la empresa mencionada operó como vehículo de cobro de los contratos internacionales de la AFA por al menos US$100 millones durante los años en que Argentina mantenía fuertes restricciones cambiarias.

La tensión entre el Gobierno de Argentina y la AFA lleva más de un año y se disparó por la intención de Milei de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol del país, propuesta que rechazaron de plano tanto la AFA como la mayoría de los clubes.

La AFA es investigada también por la Justicia argentina, donde un tribunal de alzada confirmó el 26 de junio el procesamiento tanto del organismo como de su presidente, Claudio Tapia, y de su tesorero, Pablo Toviggino, en una causa en la que se investiga a la organización y a sus directivos por fraude fiscal.

Los procesamientos habían sido dictados el 30 de marzo por la retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social por más de 19,000 millones de pesos (alrededor de US$13 millones).

Con la ratificación del procesamiento dictado por la Cámara en lo Penal Económico, la causa dio un paso más hacia un eventual juicio oral.

Tapia se encuentra actualmente en Estados Unidos con motivo del Mundial 2026, viaje para el que requirió una autorización judicial.

La investigación comenzó tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En marzo, la AFA aseguró en un comunicado haber presentado "todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos que, en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia".