¿Mal arbitraje? Por qué Egipto presentó una denuncia a la FIFA tras ser eliminada del Mundial por Argentina

La polémica que dejó el partido entre Argentina y Egipto llegó a un punto en que este 7 de julio el equipo africano presentó una denuncia ante la FIFA, en la que acusa a la árbitra del encuentro de tomar decisiones cuestionables.

Según el medio deportivo AS, la Federación Egipcia de Futbol presentó una denuncia oficial contra el árbitro francés François Letexier y sus asistentes por sus decisiones arbitrales.

La queja fue presentada, según AS, por el presidente de la Asociación de la Federación Egipcia, Hany Abo Rida, quien pidió explicaciones a la FIFA por decisiones como el gol anulado a Egipto en el minuto 59 y el supuesto penalti no sancionado en el tiempo añadido.

AS afirma que en la denuncia la federación solicita que se investiguen las decisiones arbitrales, principalmente las que afectaron a Egipto durante el partido.

Además, en la denuncia se solicita la exclusión del árbitro francés y del resto de su equipo del Mundial, ya que, según la queja, las polémicas en torno al cuerpo arbitral han sido constantes.

🚨🌎 𝗡𝗢𝗧𝗜𝗖𝗜𝗔: La Federación Egipcia ha presentado una queja ante la FIFA contra el árbitraje tras su derrota ante Argentina en la Copa del Mundo y pide que se expulse al árbitro Francois Letexier y todo el resto del equipo arbitral para lo que queda de esta Copa.… https://t.co/lKWjfb3rLY pic.twitter.com/WX5yWxni1n — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 8, 2026

La FIFA aún no se ha pronunciado sobre la denuncia. La queja fue presentada después de que el seleccionador de Egipto, Hossam Hassam, se mostrara muy crítico con el arbitraje del partido contra Argentina.

"El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro", comenzó diciendo Hassam en la rueda de prensa posterior al encuentro.

🚨 𝗡𝗘𝗪: The Egyptian Federation has filed a complaint with FIFA against the referee after their loss vs Argentina in the World Cup.



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"Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro", agregó el técnico egipcio.

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