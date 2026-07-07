“Está claro que Dios no se mete en el futbol porque si no, habríamos pasado a cuartos”: El mensaje de Shakira tras la eliminación de la selección de Colombia en el Mundial 2026

Suiza selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 de la Fifa y jugará contra Argentina.

Un disparo de Rubén Vargas que no pudo atajar Camilo Vargas puso punto final a la travesía de los cafeteros por la Copa del Mundo.

La selección colombiana impuso condiciones en la primera mitad mediante una presión alta y el control del balón, neutralizando a una Suiza que solo encontró vías de escape por los laterales.

Pese al dominio cafetero, el encuentro mantuvo una alta intensidad con aproximaciones de peligro en ambas áreas.

Suiza pareció despertar en la segunda parte con Reider de nuevo amenazando con un disparo a balón parado que casi aventaja a los europeos en el marcador en los primeros compases.

Pero Colombia rápidamente volvió a ejercer presión en el campo rival, con un Suárez que protagonizó una gran acción individual al robar un balón en salida rival. Sin embargo, careció de puntería en la definición frente al arco.

El factor logístico apenas hizo mella en el conjunto cafetero. A pesar de afrontar un ajustado tiempo de preparación y de ser el único equipo obligado a trasladarse por los tres países del certamen, las posibles desventajas competitivas quedaron en un segundo plano tras su desempeño.

Suiza apretó las tuercas de la ofensiva colombiana mediante un remate de Dan Ndoye que, justo antes de abandonar el campo en los últimos compases, pasó lamiendo el arco.

La prórroga no hizo más que confirmar lo igualado del partido y, tras la tanda de penaltis, Suiza obtuvo la victoria y se medirá en cuartos de final ante Argentina, una de las grandes candidatas al título y la única selección de Conmebol que queda con vida en el torneo.

La reacción de Shakira

Tras la eliminación de la selección colombiana, Shakira, la cantante, estrella e ícono de los mundiales, se pronunció en redes sociales y envió un mensaje a sus compatriotas.

“Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos”, escribió Shakira en una Storie (historia) en Instagram.

“Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mente en el futbol porque si no, habríamos pasado a cuartos”, agregó la intérprete de éxitos como Dai Dai, Hips Don´t Lie, y Waka Waka (This Time for Africa), entre otros.

“Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección. Y, aunque este resultado no está a la altura de nuestros sueños, quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos. Los amo”, concluyó.