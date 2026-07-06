¡A que sí!: Belinda y Danna Paola protagonizan video viral antes del México vs Inglaterra

Las artistas Danna Paola y Belinda se unieron en una publicación para expresar su apoyo a la selección mexicana antes del partido contra Inglaterra, disputado el domingo 5 de julio.

Vestidas con la camiseta de México y sosteniendo un abanico, las actrices y cantantes protagonizaron un video publicado en Instagram, donde mantienen una breve conversación para expresar su respaldo a la selección mexicana y manifestar su confianza en un triunfo.

“Ya estamos listas. ¿Y si sí?”, dice Danna Paola.

“¡A que sí! ¡Hoy ganamos!”, responde Belinda.

La conversación continúa cuando Danna Paola grita: “¡Hoy se gana, México!”, y Belinda añade: “Ganando como siempre. ¡Viva México!”.

El video termina entre risas, aplausos y gritos de personas que se encuentran fuera de cámara. Antes de finalizar la grabación, ambas se unen en un abrazo para expresar su alegría, apoyo y entusiasmo, con la esperanza de que la selección obtuviera la victoria.

La publicación superó las 990 mil reacciones, además de recibir comentarios de seguidores que retomaron la frase que se ha popularizado entre los aficionados mexicanos: “¡A que sí!”.

Danna Paola, mexicana, y Belinda, española de nacimiento y mexicana por naturalización, tras mudarse a México a los 4 años, se encontraban juntas el domingo del partido entre México e Inglaterra debido a la grabación del video musical de su primera colaboración.

Belinda, quien había asistido a partidos anteriores para apoyar a la selección mexicana, había adelantado que no podría acudir al encuentro del domingo por compromisos profesionales relacionados con la filmación.

Sin embargo, ambas artistas aprovecharon una pausa en la grabación para publicar el video de apoyo en sus redes sociales, el cual se volvió viral.

Las cantantes no fueron las únicas que utilizaron ese medio para respaldar a la selección mexicana. Los Ángeles Azules publicaron un mensaje en redes sociales para alentar al equipo.

“Hay amores que no se explican… solo se sienten. Mañana nos toca volver a creer, cantar y dejar el alma por estos colores. ¡Vamos, México! ¡Todos con ustedes!”, publicó la agrupación junto con un video que muestra imágenes de la participación de la selección mexicana en el Mundial y de aficionados celebrando.

Marco Antonio Solís también utilizó sus plataformas digitales para enviar un mensaje de aliento al conjunto mexicano. El artista publicó una serie de fotografías en las que aparece con la camiseta de la selección, con el número 1 y la frase “¿Y si sí?” en lugar de su nombre.

El partido entre México e Inglaterra se disputó el domingo 5 de julio y, aunque la selección inglesa eliminó a México del torneo al imponerse por 3-2, los artistas continúan expresando su apoyo y orgullo por el combinado mexicano.