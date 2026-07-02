Laura León y el amuleto de la suerte para las victorias de México en el Mundial 2026

La cantante y actriz mexicana Laura León ha expresado su apoyo a la selección de futbol de su país durante el Mundial 2026 e, incluso, ha sido denominada "el amuleto de la suerte" para las victorias de su equipo.

A través de sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, la protagonista de Dos mujeres y un camino ha realizado diversas publicaciones en apoyo a la selección de México.

"¡Qué orgullo, mis tesoros hermosos de la selección de México! Nos regalaron un partidazo y ese 3-0 contra Chequia nos hace vibrar de alegría a todos. ¡A celebrar en grande, mis vidas! ¡Viva México!", publicó tras la victoria de su país el pasado 24 de junio.

La publicación está acompañada de una imagen en la que aparece Laura con sombrero y camiseta de México, junto a imágenes de futbolistas que celebran el triunfo.

Asimismo, ha incorporado su peculiar humor en cada publicación. Destaca un video en el que aparece bailando durante una de sus presentaciones, editado con la canción oficial del Mundial interpretada por Shakira. En él agregó la frase: "Ayúdenme, me estoy ilusionando más con México que con mi ex".

En otra publicación aparece "La Tesorito", supuestamente escondida detrás de una portería, con la frase: "Y si sí, ¿tesoros?". En la descripción agregó: "¡Vamos, tesoros! México está con ustedes. Yo puedo entrar a pararlas al medio tiempo".

A través de la página La Tesorito Queen también se han compartido diversas publicaciones que presentan a Laura León como el amuleto de la suerte de la selección mexicana. Entre ellas figura una veladora con la imagen de la artista, encendida para que gane el equipo.

La imagen, publicada el miércoles 1 de julio, muestra una veladora de vaso con la imagen de Laura vestida con un atuendo mexicano. En ella se lee: "Veladora Tesorito de la suerte, para que el domingo no pierda México. ¡Que así sea!".

Tras la serie de publicaciones, algunos medios y sitios locales han destacado que "¡Nuestra querida Laura León es el amuleto de la suerte de nuestra selección!".

Además, otros han retomado una de sus frases para celebrar al equipo: "Suavecito, suavecito, nos fuimos llevando la victoria", en referencia a uno de sus temas más exitosos y al apoyo que la artista manifiesta a su país durante el Mundial 2026.