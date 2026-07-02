Fher Olvera responde a Liam Gallagher tras su pronóstico sobre el Inglaterra vs. México: “No manches, ubícate, wey”

El futbol se ha apoderado de la conversación en redes sociales en los últimos días, principalmente entre quienes celebran el triunfo de las distintas selecciones y quienes pronostican la victoria de sus favoritas. Uno de esos casos fue el de Liam Gallagher, quien anticipó la derrota de México ante Inglaterra, lo que motivó la respuesta de Fher Olvera, vocalista de Maná.

El próximo domingo, a las 18 horas, la selección de México se enfrentará a Inglaterra en los octavos de final en el Estadio Ciudad de México, lo que ha generado grandes expectativas entre ambas selecciones, que buscan avanzar a los cuartos de final.

Mientras en redes sociales se popularizan memes, como el que muestra a la reina Isabel enfrentándose a Claudia Sheinbaum, un comentario desató una polémica en el mundo de la música, luego de que Liam Gallagher, integrante de Oasis, señalara que la selección de México será derrotada por Inglaterra.

Fue en su cuenta de X donde el cantante y compositor inició la polémica, luego de que una usuaria le preguntara: "Liam, ¿qué opinas de la aplastante derrota de Inglaterra en el Azteca?", en referencia al próximo enfrentamiento.

El artista respondió con un mensaje breve, pero contundente: "Creo que le ganaremos a México 5-0", lo que rápidamente generó controversia entre sus seguidores y los aficionados del Tricolor.

Pero fue la respuesta de Fher Olvera, vocalista de la banda de rock pop en español Maná, la que aumentó la polémica, pues publicó un video para responder al pronóstico de Liam Gallagher.

"El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches, ubícate, wey", dijo el integrante de Maná.

En su mensaje añadió: "¿5-0? ¡Cálmate! Nos vemos el domingo para ver cómo nos va", comentó entre risas, después de cuestionar el pronóstico.

La reacción del público no se hizo esperar. Algunos apoyaron a Fher Olvera, mientras otros destacaron que no había que tomarse las cosas tan literalmente. Incluso, usuarios compartieron memes en los que enfrentan a ambos artistas y continuaron creando publicaciones sobre el intercambio.

#Viral 🇲🇽🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿¡Ya está aquí el México vs. Inglaterra en octavos y el internet no perdona! Desde la batalla mágica entre Catemaco y Hogwarts hasta el enfrentamiento de leyendas musicales como Freddie Mercury contra Juan Gabriel 🧙‍♂️✨🎤 pic.twitter.com/sdX2cpHOBW — xevt - xhvt (@xevtfm) July 1, 2026

Finalmente, será hasta el domingo cuando se defina cuál de las dos selecciones avanzará a los cuartos de final. Una victoria de México representaría volver a situarse entre las ocho mejores selecciones del mundo, algo que solo ha conseguido en los Mundiales de 1970 y 1986, cuando fue anfitrión, según N+.