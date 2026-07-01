“25% argentina”: la polémica que usuarios revivieron sobre Ángela Aguilar tras asistir al partido México vs. Ecuador

La selección mexicana dominó el encuentro contra Ecuador y avanzó a los octavos de final tras imponerse 2-0 el pasado 30 de junio. A raíz del partido, la cantante de regional mexicano Ángela Aguilar fue una de las figuras que atrajo la atención debido a declaraciones que hizo en el pasado, en las que afirmaba tener ascendencia argentina.

Por medio de las redes sociales, la polémica volvió a cobrar fuerza luego de que la cantante y su esposo, Christian Nodal, asistieran al estadio para presenciar el encuentro de México. Sin embargo, el hecho de que ella vistiera la camiseta de la selección mexicana hizo que el público cuestionara su apoyo y retomara las declaraciones en las que afirmó ser "25% argentina" y haber nacido en Estados Unidos.

La cantante compartió un palco con su padre, Pepe Aguilar; su madre, e incluso con la cantante María José. Además, celebró los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, que dieron la victoria al Tri, el cual espera conocer a su rival en los octavos de final.

El video en el que se observa a Christian Nodal celebrar el gol de México generó diversas reacciones en redes sociales, especialmente en X, donde usuarios recordaron las declaraciones que Ángela Aguilar publicó tras el triunfo de Argentina en el Mundial del 2022.

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. 25% argentina, 100% orgullosa hoy. Todos somos más celestes que el cielo”, destacó junto con una serie de fotografías en las que lucía un atuendo con los colores de Argentina.

Lo que en ese momento se convirtió en una controversia por sus orígenes y por interpretar música regional mexicana volvió a surgir en redes sociales, donde usuarios cuestionaron que utilizara la camiseta de México. Comentarios como “Qué raro, ya se le olvidó que es 25% argentina” se han viralizado.

No te lo puedo explicar, porque no vas a entender 💙 25% Argentina, 100% orgullosa 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 hoy, todos somos más celestes que el cielo 🌞🇦🇷😭 pic.twitter.com/eGRxbYzx06 — Ángela Aguilar 🇲🇽 (@AngelaAguilar__) December 18, 2022

En su momento, la intérprete de Dime cómo quieres explicó que tiene ascendencia argentina por parte de su abuela materna, Eva Mendoza, originaria de Buenos Aires, por lo que aseguró que aquel comentario hacía referencia a su familia.

La propia cantante explicó sus raíces en una entrevista con Mara Patricia Castañeda. Además, destacó que su familia nunca ha ocultado su ascendencia argentina y afirmó que no se siente superior por sus orígenes, según recuperó Milenio.

Qué raro, ya se le olvidó que es 25% argentina... pic.twitter.com/2sH3BCrJiS — ⬆️Mamá de Pablo (@UrsulaBethManzo) July 1, 2026

“Lo injusto es que quiten todo el crédito de todo el trabajo que he hecho y de la persona que soy por un comentario que hice de la selección”, destacó en esa ocasión. Recordó que, aunque nació en Los Ángeles, California, es nieta de los íconos mexicanos Antonio Aguilar y Flor Silvestre, lo que la llevó a incursionar en el mundo de la música regional mexicana.

Nodal y Ángela Aguilar... ¿no qué es Argentina? pic.twitter.com/9BKlleG8NL — Doc Cuanalo 🩺🇫🇷 antes @MCuanalo (@TheDocCuanalo) July 1, 2026

Pese a ello, las redes sociales volvieron a traer a la discusión esta polémica y cuestionaron su apoyo a la selección mexicana.