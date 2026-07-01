Christian Nodal, Ángela Aguilar y Belinda coinciden en el partido entre México y Ecuador: ¿se encontraron?

La noche del 30 de junio, la selección de México aseguró su pase a los octavos de final tras vencer 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México. Sin embargo, además del triunfo del Tri, la atención también se centró en la presencia de varias celebridades, entre ellas Christian Nodal y Ángela Aguilar.

La presencia de la pareja se conoció por medio de publicaciones en redes sociales, donde usuarios señalaron que ambos asistieron al encuentro. El hecho llamó la atención porque en el mismo recinto también se encontraba Belinda, expareja de Nodal, quien asistió acompañada de su familia.

La curiosidad surgió en redes sociales, donde varios internautas se preguntaron si ambos coincidieron durante el evento. Según se observó, Nodal y Ángela Aguilar disfrutaron de todo el partido desde uno de los palcos, mientras que Belinda tuvo un papel destacado al entregar el reconocimiento al jugador más valioso del encuentro, Julián Quiñones.

Durante los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, Nodal y Ángela Aguilar celebraron junto con Pepe Aguilar la clasificación de la selección mexicana a los octavos de final. El momento no pasó desapercibido, pues la pareja mostró su entusiasmo por el resultado.

Las imágenes se viralizaron en X y TikTok, no solo por la celebración, sino también por la especulación sobre un posible encuentro entre Nodal y Belinda, ya que, según informó Uno TV, ambos fueron vistos en la zona de palcos.

Belinda también compartió en sus historias de Instagram imágenes de la celebración de los goles de la selección mexicana y mostró parte del área de palcos, lo que incrementó las especulaciones. No obstante, medios mexicanos señalan que hasta ahora no existe evidencia de que ambos se hayan encontrado.

Buenos días mundo, felicidad con el triunfo de México 2x0 y como disfrutaron mis favoritos Christian Nodal y Ángela Aguilar 🇲🇽🫶 pic.twitter.com/oiayLnTuPq — frida del mundo (@fridaaztec54450) July 1, 2026

El interés por una posible coincidencia entre ambos artistas se debe a que Belinda y Christian Nodal mantuvieron una relación de poco más de dos años y estuvieron comprometidos. Su noviazgo terminó en el 2022 en medio de diversos rumores.

Medios como Milenio informaron que, dentro del recinto, Belinda sí coincidió con el cantante español Miguel Bosé, uno de los artistas que ha mencionado en redes sociales entre sus favoritos.

Ambos compartieron algunos momentos antes de la entrega del reconocimiento al jugador más valioso del partido, ceremonia en la que Belinda participó como embajadora encargada de entregar el galardón a Julián Quiñones.