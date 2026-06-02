Maná habría inspirado el primer tatuaje facial de Christian Nodal, según el artista

La emoción de grabar un tema con la banda mexicana de rock Maná llevó a Christian Nodal a hacerse su primer tatuaje en el rostro, según confesó el artista durante una entrevista.

Días antes del concierto que ofreció en la Plaza de Toros de la Ciudad de México el viernes 30 de mayo del 2026, el cantante accedió a varias entrevistas en las que abordó asuntos personales, como sus distintivos tatuajes.

En una conversación con el youtuber Javier Paniagua, reveló que el primer tatuaje que se hizo en el rostro representó un sueño cumplido tras grabar Te lloré un río, una colaboración con Maná.

El artista detalló que esa grabación significó “lo más legendario” que ha hecho, por lo que quiso inmortalizar el momento con una marca que recordara esa hazaña. Por ello, se tatuó una “X” a un lado del ojo derecho.

“Maná se escuchaba en la casa, era el ídolo de toda mi familia, son mis ídolos también, ahora buenos amigos. (…) Grabar con Maná para mí fue la primera cosa legendaria, y me tatué la cara. Siempre quise tatuarme la cara y nadie estaba a favor y ahí dije: es mi momento de brillar”, contó entre risas.

Para él, hacer su primera “cosa legendaria” significaba que ahora podía hacer lo que quisiera, por lo que tomó esa decisión.

El artista también recordó el nerviosismo que sintió al grabar Te lloré un río con Maná y el temor de equivocarse y arruinar la producción, pues siempre ha sentido admiración por la banda y su larga trayectoria.

“Ellos han tenido un proceso (...) porque les tocó darle como 30 años para ser lo que es Maná hoy en día. Por eso me da gusto ver que donde se paran hay mucho amor para ellos”, dijo.

Posteriormente se hizo otros tatuajes en el rostro; sin embargo, ahora está en proceso de eliminarlos por medio de láser.

“Son nueve sesiones y ya llevo cuatro. Digamos que en dos años voy a poder estar limpio de la cara”, dijo.

El tema y video de “Te lloré un río”, con las voces de Maná y Christian Nodal, fue lanzado oficialmente en febrero del 2022 como parte de un proyecto de colaboraciones de la banda mexicana de rock pop, que también incluyó temas con Pablo Alborán, Sebastián Yatra, Joy, Mabel y Alejandro Fernández.

Recientemente, Maná y la artista británica Dua Lipa lanzaron “Oye mi amor” (1992), un clásico de la banda, en el nuevo álbum en vivo de Dua Lipa, Live from Mexico.