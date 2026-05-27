¿Qué se borró Christian Nodal? El cantante sorprende con tatuaje blackout

Christian Nodal sorprendió en su último concierto con un nuevo tatuaje: un “blackout” que cubre la mayor parte de su brazo izquierdo. Esto ha generado especulaciones en redes sociales, donde surge la interrogante: ¿qué se borró?

Imágenes de su más reciente presentación, el 22 de mayo del 2026, en Guadalajara, Jalisco, revelan que el cantante sonorense tiene el antebrazo y parte del brazo completamente negros.

Aunque Nodal ya tenía tatuajes en esa área, se desconoce el significado que tenían para él y si el objetivo del nuevo diseño fue borrarlos, según medios internacionales.

Internautas destacaron que el tatuaje completamente negro podría haber cubierto diseños relacionados con las relaciones que el artista tuvo con Belinda y Cazzu, pues se los habría hecho cuando estaba enamorado de ellas.

“El blackout de Nodal en el brazo se lo hizo el tatuador Javier Hernández, que se encuentra en Zacatecas. Dice que tardó tres días”, reportó el locutor de espectáculos Alfredo Molina en su cuenta de Instagram.

Según una publicación de Univisión, Christian Nodal y Ángela Aguilar ya habían acudido a los servicios de Hernández para hacerse un tatuaje en enero del 2026.

Al respecto, el tatuador compartió en redes sociales que la pareja fue muy amable con él y lo hizo sentir cómodo.

“Son personas sencillas, amables y muy respetuosas, lo que hizo que la experiencia fuera todavía mejor. Sin duda, fue algo muy significativo para mí, no solo por la oportunidad de tatuar a una figura tan reconocida, sino también por la calidad humana con la que fui recibido”, dice el texto, que también compartió el locutor.