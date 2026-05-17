Ley Cazzu: la reacción de la cantante sobre la iniciativa aprobada en Michoacán

La cantante argentina Cazzu y su hija Inti llegaron a México, donde fue abordada por periodistas que intentaron conocer su opinión sobre diversos asuntos, como su expareja y padre de Inti, Christian Nodal, así como sobre la reciente ley aprobada que lleva su nombre: la Ley Cazzu.

Durante su encuentro con la prensa, advirtió que no podía referirse a ciertos asuntos personales o legales relacionados con Nodal.

“Yo no tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones. Ahora legalmente no lo puedo hacer, así que no puedo, si me lo preguntan, no lo puedo decir, no puedo contestar aunque yo quisiera, no lo puedo hacer, así que me gustaría que sí entiendan eso”, insistió.

Con respecto a la Ley Cazzu, aprobada en Michoacán el pasado 8 de mayo del 2026, la cantante aclaró que no fue un proyecto impulsado por ella, sino que otras personas presentaron la propuesta con su nombre como referencia, lo cual agradeció.

“Halaga mucho poder representar de alguna forma unas problemáticas tan comunes y tan dolorosas para nosotras las mamás”, dijo, mientras expresó su apoyo a mujeres que atraviesan situaciones similares.

De acuerdo con el Congreso de Michoacán, la Ley Cazzu “tiene como propósito garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes ante el abandono parental, así como respaldar a las madres que sostienen solas la crianza y el cuidado de sus hijas e hijos”.

La artista mantuvo una postura reservada durante gran parte de la entrevista. Incluso evitó responder cuando le preguntaron si está enamorada de nuevo.

Sin embargo, agradeció el crecimiento de sus seguidores y el apoyo que recibe continuamente en redes sociales, y señaló que le resulta significativo que su música forme parte de las preferencias de su público.