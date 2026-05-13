Remix viral creado por amiga de Cazzu mezcla voz de Ángela Aguilar con reguetón

Alejandra Pérez, mejor conocida como DJ Mami, lanzó un remix que incluye la voz de Ángela Aguilar en la introducción. Lo que más llamó la atención es que la artista argentina es amiga cercana de Cazzu, expareja de Christian Nodal.

La reconocida DJ, productora y cantante mezcló una crítica que hizo Aguilar respecto del reguetón, precisamente con un tema de este género: Delincuente, de Tokischa, Anuel AA y Ñengo Flow, exponentes de la música urbana latina.

“Las canciones de ahorita están muy mal. Me siento como que estoy haciendo algo mal y lo quito si me sale en Instagram. O sea, de verdad, no porque soy persignada. Entiendo que la juventud quiere expresarse de alguna forma, pero esto no es expresión. Estamos denigrando ya a las personas, a las sexualidades, a las mujeres, a los hombres”, se escucha en la voz de Aguilar durante los primeros segundos de la mezcla.

El discurso de la cantante mexicana continúa hasta alcanzar un minuto de duración en el remix: “Entonces, qué padre poder escuchar una canción que no tengas que sentirte mal de enseñársela a tu abuelita, y son canciones que son completamente genuinas, canciones que fueron escritas con amor, para el amor. O sea, yo creo que a esta nueva generación le hace falta un poco de tranquilidad, de amor y emoción”, concluye.

En marcado contraste, tanto musical como en el mensaje, las últimas palabras de Ángela se fusionan a propósito con la primera frase del tema de reguetón: “Quiero meterte en mi habitación. Quítate los Jordan, quítate el pantalón”.

“Le puse el remix de Tokischa y Anuel a mi abuelita y le re gustó. ¡Compartan con sus abuelitas el edit que hice y me dicen en comentarios qué opinan!”, escribió en TikTok junto con el tema lanzado el 9 de mayo del 2026.

Las declaraciones de Ángela Aguilar sobre el reguetón surgieron durante una entrevista para el programa de radio de Angélica Vale, en febrero del 2024, tres meses antes de comenzar su noviazgo con Christian Nodal, mientras el cantante aún mantenía una relación con Cazzu.

Por su parte, DJ Mami tiene una amistad con Cazzu, según sus publicaciones en redes sociales. Incluso, ha convivido con Inti, la hija que tuvo con Christian Nodal.

En una publicación de Instagram realizada en noviembre del 2025, la DJ compartió una serie de fotos y videos junto a Cazzu, revelando la cercanía con su compatriota.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados en la polémica relación de Christian Nodal con su esposa y con la madre de su hija se ha pronunciado acerca del remix de la artista, mientras este continúa difundiéndose en redes sociales bajo el título No soy persignada.