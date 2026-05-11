¿Nuevo bebé o Inti? Publicaciones de Nodal y Ángela Aguilar generan dudas

Los esposos Christian Nodal y Ángela Aguilar han hecho publicaciones que han dado de qué hablar, las primeras apariciones después de la crisis del lanzamiento de su nuevo sencillo Un vals.

Ángela Aguilar ha publicado diferentes fotografías en las que se le observa frente al espejo, entrenando, viendo una película de Shrek, así como paisajes. Ha intrigado al público que la cantante se haya expresado por medio de emoticones en los que aparecen corazones, un ángel y huellas.

Los seguidores especulan si los mensajes significan la posible llegada de Inti o si la pareja se encuentra esperando su primer bebé. Ninguno de ellos ha confirmado estas versiones.

Por su parte, Nodal ha publicado un video en el que se muestra una posible habitación de Inti, decorada con un paisaje texano, un guardarropa completo, zapatos y una cuna con una frazada que muestra a la Virgen de Guadalupe.

Cazzu está de gira con Latinaje Tour por Estados Unidos. La artista comparte con su público temas de trap y otras canciones de su carrera.

Su estancia en ese país ha desatado especulaciones sobre un posible encuentro con Christian Nodal en mayo.

Una captura de pantalla de Ángela Aguilar en diferentes imágenes que han especulado sobre la llegada de un nuevo bebé. (Foto Prensa Libre: Instagram Ángela Aguilar)

“Hay un arreglo ya firmado de que Cazzu va a dejar que vea Nodal a Inti y va a ser en Houston para que él no tenga que viajar 12 horas en jet privado a Argentina”, dijo Ceriani.

Por su parte, el presentador Alex Rodríguez desmintió esta noticia. “Es verdad que ese sería el mayor deseo de Nodal, el poder ver a su hija, porque hace ya casi siete meses que no la ve. Sabemos que ha presentado ante la Corte esos documentos para poder verla. Él quiere acercarse a donde esté la niña, en Estados Unidos; si Cazzu va a 40 ciudades, él quiere ir a esas 40 ciudades para poder estar con la pequeña. Sin embargo, esa decisión la tiene que aprobar un juez y, de momento, no lo ha aprobado”, explicó.

La historia de la expareja se dio cuando Nodal, luego de dos años de relación con Cazzu, anunció el término de su vínculo con la rapera argentina el 23 de mayo del 2024. Juntos tienen una hija llamada Inti.

Semanas después, el intérprete de Botella tras botella hizo oficial su noviazgo con Ángela Aguilar. La pareja se casó en julio del 2024.

Polémicas entre la pareja

Según medios internacionales, Nodal interpuso una demanda contra su expareja por exponer a su hija en redes sociales.

En una reciente entrevista con medios de comunicación, Nodal señaló que la demanda se enfoca únicamente en la exposición de la menor en redes sociales y que no tiene relación con aspectos económicos ni con la custodia.

“Estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes”, señaló Nodal, y agregó que busca evitar que su hija sea “utilizada” como tema de conversación.

El intérprete afirmó que su objetivo es resguardar el bienestar de su hija, aunque reconoció que no siempre ha logrado llegar a acuerdos con Cazzu.

La respuesta de Cazzu

Cazzu publicó en sus redes sociales imágenes de sus presentaciones en vivo y de sus vacaciones junto a su hija.

Entre el material incluyó fragmentos de la canción “Engreído”. Sus seguidores lo interpretaron como una indirecta hacia el cantante mexicano tras conocerse la demanda.