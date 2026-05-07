¿Disputa familiar?: línea del tiempo del pleito legal de Christian Nodal y sus padres por la renovación de su nombre como marca comercial

Luego de enfrentarse a rumores de una supuesta infidelidad hacia su esposa, Ángela Aguilar, el cantante de regional mexicano Christian Nodal enfrenta un nuevo pleito legal, esta vez con su padre, Jaime González, quien habría renovado los derechos del nombre del artista sin informarle.

Este conflicto se anunció luego del lanzamiento del sencillo Un vals, donde la actriz del videoclip fue comparada con Cazzu. En ese momento, Nodal destacó: “No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el videoclip es muestra de eso”, y agregó que no tenía poder de decisión dentro de sus producciones.

En ese momento, el intérprete de Cazzualidades destacó que lo único que le quedaba era su voz. Aunque el mensaje no resonó entonces, medios lo relacionan con las recientes revelaciones que indican que Jaime González habría renovado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el nombre de Christian Nodal hasta el 2036.

Jaime González, quien habría fungido como representante legal al inicio de la carrera de Nodal, tendría el control de la propiedad de su identidad artística y comercial, lo que impediría que el cantante pueda realizar proyectos bajo su nombre sin autorización, destaca Milenio.

La disputa por el nombre tiene raíces en el despegue de la carrera de Christian Nodal, pues cerca del 2016 se conoció que Jaime González habría registrado el nombre artístico de su hijo debido a que en ese momento era menor de edad.

Con el despegue de su carrera gracias al sencillo “Adiós Amor”, su padre tuvo control sobre la trayectoria del artista, pero sería al cumplir la mayoría de edad cuando Nodal debía registrar su nombre como marca propia.

Sin embargo, fue Jaime González quien registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el nombre artístico, el cual fue ratificado por la entidad para un período de 10 años. Según Milenio, el registro se habría hecho sin previo aviso a Nodal, lo que habría provocado una tensión dentro de la familia.

Con ello, destaca Infobae, Jaime González mantendría el control legal de Christian Nodal, lo que le daría poder sobre el nombre, la imagen y la producción musical del cantante.

Medios internacionales explican que el nombre del cantante pertenece a la empresa de los padres del artista denominada JG Music. Ante este poder legal, el cantante deberá solicitar autorización a esta marca para realizar proyectos personales, campañas publicitarias e incluso definir el rumbo de su carrera, al menos hasta el 2036.

Milenio resalta que Nodal no posee la facultad legal para autorizar giras internacionales o realizar comercialización con su nombre. Esto llevó a que en los últimos días el artista dejara de seguir a sus padres en redes sociales, y medios mexicanos señalan un rompimiento en su relación.

Como parte de una solución, se conoció que el pasado 22 de abril Nodal habría registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el nombre El Forajido, con el que busca crear una identidad comercial para futuros lanzamientos y proyectos.

Con esta marca, destaca Milenio, busca evitar intermediaciones con JG Music