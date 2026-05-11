¿De qué falleció? Los detalles de la mujer que murió dentro de un avión que iba de Chicago a Michoacán

Medios internacionales informaron que un vuelo que viajaba de Chicago con destino al estado de Michoacán, México, tuvo que aterrizar de emergencia en Monterrey debido a que un pasajero habría fallecido dentro de la aeronave.

Según Univisión, la información preliminar sugiere que se trata del vuelo 7771 de Volaris procedente del Aeropuerto Midway de Chicago, el cual despegó el sábado 9 de mayo alrededor de las 14 horas, hora local.

Medios locales indicaron que la aeronave aterrizó de emergencia luego de la alerta de una pasajera, quien aseguró que una mujer a bordo tenía un estado de salud delicado.

Univisión cita a medios locales, los cuales informaron que la víctima fue identificada como María Yolanda, una mujer de entre 70 y 75 años.

Los medios señalan que la mujer habría fallecido por causas naturales.

#ÚltimaHora | Un avión de Volaris que viajaba de Chicago, Illinois, con destino al estado de Michoacán, México, realizó un aterrizaje de emergencia en Monterrey luego de que una pasajera falleciera durante el vuelo.https://t.co/kJMVHdQHEl — N+ UNIVISION (@nmasunivision) May 10, 2026

Al aterrizar de emergencia, elementos de seguridad y personal de emergencia se movilizaron al Aeropuerto Internacional de Monterrey para intentar brindar auxilio a la mujer.

Por su parte, Volaris aún no ha emitido un comunicado sobre la situación.

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