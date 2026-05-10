En imágenes: la evacuación de los pasajeros del crucero afectado por el hantavirus en España

BBC NEWS MUNDO

En imágenes: la evacuación de los pasajeros del crucero afectado por el hantavirus en España

Las primeras imágenes de la evacuación del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus, ya han dado la vuelta al mundo.

BBC News Mundo

BBC News Mundo

|

BBC Mundo
Reuters

Reuters

A un mes de que uno de sus pasajeros muriera a causa de la rara cepa andina, la embarcación fondeó aguas españolas la madrugada de este domingo.

La nave se encuentra anclada cerca del puerto de Granadilla, en Tenerife.

La operación para evacuar a los más de 100 pasajeros que aún permanecían en la nave ha sido calificada por las autoridades como “sin precedentes”.

España y la Organización Mundial de la Salud han extremado las medidas de seguridad y sanitarias y han transmitido tranquilidad a la población local.

La ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó que la operación “se desarrollaba con normalidad” y que todos los pasajeros a bordo del MS Hondius seguían asintomáticos.

El MV Hondius en aguas españolas.
Getty Images
La embarcación fondeó las aguas españolas, pero no se le permitó entrar a puerto. Se le impuso un un perímetro de seguridad de una milla náutica.

A primera hora de la mañana, con un teleobjetivo, se podía ver a los pasajeros deambulando por la cubierta del barco o junto a las ventanas, todos con mascarillas médicas blancas, mientras se llevaba a cabo la primera evacuación.

Varios pasajeros permanecieron sentados, manteniendo la distancia social, en el primer barco de evacuación, filmando y tomando fotos mientras se acercaban a tierra, donde fueron recibidos por funcionarios con trajes protectores blancos.

Pasajeros del crucero siendo evacuados en bote en aguas del puerto de Granadilla.
Getty Images
Los pasajeros evacuados registraron la operación con sus telefónos celulares.
Pasajeros evacuados del crucero llevan mascarillas y protección en sus ropas para evitar contagios.
Getty Images
Luego fueron recibidos por personal sanitario en tierra.
Un bus rojo traslada a pasajeros evacuados del crucero.
Reuters
Divididos por nacionalidad, fueron subidos a buses para luego ser trasladados al aeropuerto.
Evacuados del crucero en uno de los buses.
Reuters
Los evacuados serán repatriados en aviones chárter a sus países de origen.
Un avión chárter espera a los pasajeros del crucero.
Reuters
Los primeros en ser evacuados fueron los ciudadanos españoles.
Personal sanitario rocía con un líquido a algunos de los evacuados.
Reuters
Las imágenes grabadas de los pasajeros en la pista del aeropuerto mostraron al personal involucrado en la operación colocando trajes blancos de protección química sobre su ropa y luego rociándolos con un líquido.
Las ventanas del crucero muestran a sus tripulantes antes de la evacuación.
Reuters
Catorce ciudadanos españoles fueron los primeros en desembarcar, seguidos por los pasajeros trasladados a los Países Bajos, entre ellos pasajeros holandeses, griegos y alemanes, y parte de la tripulación.
Un avión amarillo en la pista de Tenerife
Getty Images
Posteriormente, están previstos otros vuelos, incluyendo destinos al Reino Unido y Estados Unidos. Se espera que el último vuelo de evacuación parta hacia Australia el lunes.

*Con información adicional de Sarah Rainsford.

línea gris

ESCRITO POR:

BBC News Mundo

BBC News Mundo

Lee más artículos de BBC News Mundo
BBC Mundo

ARCHIVADO EN:

BBC News Mundo ESPAÑA Hantavirus Salud Tendencias internacionales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '