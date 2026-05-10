Quién es el migrante latino que se declaró culpable de fingir ser agente migratorio para “interferir misiones de deportación”

Jaime Ernesto Álvarez González, mexicano de 53 años, enfrenta hasta 15 años de prisión por cada uno de los tres cargos relacionados con armas de fuego y otro por hacerse pasar por un agente federal migratorio.

Los fiscales describen al inmigrante indocumentado como un “agitador anti-ICE”, según reportó The San Diego Union-Tribune.

El martes 28 de abril, Álvarez González se declaró culpable en un tribunal federal de San Diego, California, de cargos relacionados con hacerse pasar por un agente de la Patrulla Fronteriza y con poseer armas de fuego que no tenía permitido portar legalmente, de acuerdo con los registros judiciales.

La Fiscalía señaló que Álvarez permaneció en Estados Unidos con una visa de turista vencida desde hace décadas y que no tiene estatus legal en el país.

La prensa estadounidense reportó que se espera que sea deportado a México tras cumplir su condena.

Los fiscales alegaron que Álvarez interrumpió un operativo de control migratorio en enero del 2026 en Linda Vista. Vestía ropa similar a la de los agentes de migración y conducía un vehículo con accesorios policiales, entre ellos antenas de comunicación y una barra de luces.

De acuerdo con un documento presentado ante el tribunal, los agentes federales lo arrestaron cuando supuestamente conducía otro vehículo que tenía una barra de luces y una gorra del FBI en el tablero. Además, portaba una identificación falsa de la misma agencia.

Las autoridades policiales hallaron en su casa, en San Diego, matrículas con inscripciones de la CIA, Interpol y del Sheriff. También encontraron un cartel de “prohibido el paso” del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el cual parecía haber sido robado.

Los agentes encontraron otros artículos policiales, según un memorándum de detención con fecha del 16 de marzo, con el que los fiscales lograron mantener bajo custodia a Álvarez, sin derecho a fianza.

Los investigadores también acusaron a Álvarez de adquirir armas de fuego durante años, tras mentir sobre su ciudadanía en formularios gubernamentales. Los oficiales sí localizaron un arma de fuego, pero no pudieron encontrar más, incluidos rifles que habría utilizado en fotografías recientes.

Las autoridades comenzaron a sospechar de Álvarez desde el 8 de enero, cuando supuestamente siguió a un agente real de la Patrulla Fronteriza mientras conducía una camioneta negra con accesorios policiales. Entre los artículos había una barra de luces en el tablero, una antena en el techo —que, según los fiscales, no funcionaba—, esposas colgando del espejo retrovisor, un letrero de “Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos” en el parabrisas delantero y un soporte de matrícula que decía “camioneta federal”.

De acuerdo con el memorándum de detención, el agente real de la Patrulla Fronteriza, que trabajaba en un grupo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), “se vio obligado a abandonar su misión policial” por temor a que Álvarez pudiera ser un agente federal que trabajaba en una misión distinta en la misma zona.

La Fiscalía declaró que este procedimiento es conocido como “detección de conflictos”, una medida que los agentes adoptan cuando otros podrían estar operando en la misma zona.

Los fiscales también detallaron que Álvarez llevaba una mascarilla que le cubría el rostro y una gorra con la “línea verde delgada”, asociada a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Agregaron que, cuando otros agentes federales llegaron como refuerzo, Álvarez supuestamente “provocó un alboroto público y les dijo ‘agresivamente’ a los agentes que abandonaran su comunidad”, según un documento del 16 de marzo.

“Los agentes federales se retiraron del lugar y fueron perseguidos por otros tres vehículos en la carretera, a los que Álvarez llamó sus ‘refuerzos’”, indica un memorándum.

Los fiscales aseguran que Álvarez grabó en video y narró todo el incidente, en el que dijo que estaba buscando a agentes federales involucrados en misiones de deportación.

Además, señalan que, mientras estaba bajo custodia, Álvarez ordenó a otra persona destruir las pruebas.

Álvarez permanece bajo custodia y su sentencia está programada para julio.