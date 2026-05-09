Qué se sabe del brote de norovirus en un crucero con más de cien enfermos que regresará a Florida

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) informaron que más de cien personas están enfermas de norovirus a bordo de un crucero que zarpó de Florida, Estados Unidos, la semana pasada y atracará de nuevo en los próximos días.

Las autoridades sanitarias, por medio de un comunicado, informaron que 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación del crucero Caribbean Princess, que navega cerca de Bahamas, padecen vómitos y diarrea.

Personal de la embarcación aumentó la limpieza y desinfección de áreas para intentar contener el brote; además, aisló a los contagiados y consultó a las autoridades sobre los protocolos de higiene.

El crucero tiene programado llegar a Puerto Cañaveral, en las afueras de Orlando, el 11 de mayo, según el portal de cruceros CruiseMapper.

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El crucero transporta a 3 mil 116 pasajeros, por lo que el brote actual afecta al 3% de los viajeros.

De acuerdo con los CDC, el norovirus es la principal causa de brotes de diarrea y vómitos. La enfermedad puede propagarse mediante el contacto directo con otras personas, el consumo de alimentos y bebidas contaminados, así como a través de superficies.

Otro crucero con enfermos de norovirus

El 2 de octubre del 2025, un crucero de Royal Caribbean tuvo que atracar en un puerto de Miami, Florida, ya que en su interior viajaban casi cien personas infectadas con norovirus.

El crucero Serenade of the Seas atracó en medio de un viaje que partió de San Diego, California, el 19 de septiembre, con destino final en Miami.

El informe de los CDC reveló que aproximadamente 94 pasajeros, de los 1,874, y cuatro de los 833 tripulantes reportaron síntomas como diarrea y vómitos.

Cuáles son los síntomas del norovirus

El norovirus es una afección viral y gastrointestinal que se caracteriza por presentar un cuadro agudo de diarrea y otros síntomas.

Su forma de contagio es por vía fecal-oral, por lo que es necesario mantener una correcta higiene para evitar su propagación.

Algunos síntomas son:

Diarrea

Náusea

Vómitos

Malestar general

Dolor abdominal

En algunos casos, fiebre

Los síntomas pueden durar dos o tres días, incluso una semana.

Las autoridades sanitarias recomiendan mantenerse hidratado si se padece la enfermedad.