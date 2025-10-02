Crucero atraca en Miami por brote de norovirus: casi 100 pasajeros infectados

Este 2 de octubre, un crucero de Royal Caribbean tuvo que atracar en un puerto de Miami, ya que en su interior viajaban casi 100 personas infectadas por norovirus.

El crucero, llamado Serenade of the Seas, debió atracar en PortMiami, en Florida, en medio de un viaje que partió desde San Diego el pasado 19 de septiembre, con destino final la ciudad de Miami.

Según un informe del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), aproximadamente 94 pasajeros de los 1 mil 874, y cuatro de los 883 miembros de la tripulación, reportaron síntomas como diarrea y vómitos.

Las autoridades señalaron que el pasado 28 de septiembre el brote de norovirus a bordo del crucero fue notificado al Programa de Saneamiento de Buques (VSP, en inglés), e inmediatamente se activaron los protocolos de seguridad para evitar que el virus se propagara.

La VSP, que forma parte del CDC, tiene como función vigilar y controlar cualquier enfermedad gastrointestinal que surja en cruceros internacionales.

🚢 NOROVIRUS OUTBREAK: Nearly 100 passengers and crew have fallen ill aboard Royal Caribbean’s Serenade of the Seas, according to the CDC. — Fox News (@FoxNews) October 1, 2025

El CDC detalló que algunas de las acciones realizadas por la VSP fueron la desinfección del barco, la recolección de muestras fecales de los pasajeros infectados y el aislamiento de estos.

Medical evacuation from Serenade of the Seas - Royal Caribbean 9/30/25 - 20 mi off Jamaica coast. pic.twitter.com/dLTL7d6o9h — Joshua Pettit (@JoshPetNC) September 30, 2025

¿Qué es el norovirus?

El CDC explica que el norovirus es un virus estomacal no relacionado con la gripe, que provoca gastroenteritis aguda, es decir, una inflamación del estómago y los intestinos.

Algunos de los síntomas que causa el norovirus son:

Diarrea

Vómitos

Náuseas

Dolor de estómago

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolores corporales

El CDC afirma que la mayoría de las personas puede recuperarse del norovirus entre 1 y 3 días, aunque los infectados pueden seguir contagiando el virus durante algunos días después de su recuperación.

Una persona infectada empieza a desarrollar los síntomas entre 12 y 48 horas tras la exposición al virus.

