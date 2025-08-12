Aparecen conejos con extraños “tentáculos” en la cara en ciudad de EE. UU. y expertos explican la causa

En la ciudad de Fort Collins, Colorado se ha viralizado la aparición de conejos con extrañas "protuberancias" que salen en diferentes partes de su cuerpo, lo que ha causado preocupación a los habitantes estadounidenses.

Medios locales de EE. UU. entrevistaron a varios residentes, quienes aseguraban no sólo que nunca habían visto un fenómeno similar, sino que lo que llaman "protuberancias" o "púas negras" crecen con el paso del tiempo en diferentes partes de los conejos afectados.

Por medio del portal de noticias 9 News, quien sito a la organización ambiental Colorado Parks and Wildlife (CWP), se conoce que esta condición, la cual sólo parece afectar a los conejos, se trata de un virus, el cual el sitio Pet MD lo denomina el Papiloma de Shope.

La organización ambiental asegura que, aunque este padecimiento no es peligroso tanto para humanos y mascotas, recomiendan a la población no acercarse a los animales infectados por este virus.

Las autoridades estadounidenses agregan que este virus esparce células cancerígenas en el animal afectado, y que hasta el momento no hay una cura conocida.

BREAKING; Experts Warn of Infected ‘Frankenstein’ Rabbits with Tentacles Invading the US.



These wild rabbits have been spotted hopping around with nightmarish facial growths across Fort Collins, Colorado. pic.twitter.com/Etmw4Izwql — Daily Loud (@DailyLoud) August 12, 2025

La CPW afirma que las "protuberancias" que salen del conejo no lo dañan, salvo que aparezcan en áreas sensibles de su cuerpo como ojos o boca.

Por otra parte el sitio Pet MD indica que este tipo de virus suele aparecer, en su mayoría, en animales salvajes, y que es más propenso a originarse en verano y otoño.

🚨BREAKING: MYSTERY VIRUS IS MAKING RABBITS SPROUT BLACK TENTACLES



Colorado residents are finding wild rabbits with cancerous-like growths bursting from their heads like something out of a bio-horror movie.



If nature’s mutating like this in the wild, what the hell are they… pic.twitter.com/Zraso8RXYM — HustleBitch (@HustleBitch_) August 12, 2025

Insectos como los mosquitos o garrapatas suelen portar este virus, según el portal sanitario, e indican la única forma de curar a un animal con este virus es la extirpación de cada uno de los tumores que surjan de su cuerpo.

