Salida de Spirit reactiva recomendaciones para atraer más aerolíneas y vuelos a Guatemala

Según explica Esther Brol, coordinadora de la Mesa de Turismo del programa Guatemala No Se Detiene (GNSD), la salida de Spirit Airlines (que dejó de operar el 2 de mayo) podría traducirse en un incremento en las tarifas promedio en ciertas rutas, una reducción temporal en la disponibilidad de asientos y una posible desaceleración en estos segmentos específicos.

Sin embargo, refirió que Guatemala mantiene una demanda sólida, en particular desde Estados Unidos, por lo que considera que el impacto estructural podría ser limitado si el mercado responde con rapidez.

Estadísticas de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) reflejan que en el 2025 y en el primer trimestre del 2026 Spirit representó más del 5% de los vuelos (despegues y aterrizajes) efectuados en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) en esos períodos.

Acerca de qué acciones deben impulsar para atraer otras líneas o llenar el vacío que deja en la oferta la salida de operaciones de dicha aerolínea, Brol expuso que este contexto representa una oportunidad para fortalecer la competitividad aérea del país con una visión estratégica.

Más que reaccionar con medidas aisladas, Guatemala debe consolidar una estrategia de conectividad aérea sostenida y competitiva, según opinó, al mencionar algunas acciones clave:

Evaluar, en el marco de una visión de competitividad país, los costos y condiciones operativas del transporte aéreo.

Impulsar programas de atracción de nuevas rutas mediante esquemas de colaboración público-privada.

Fortalecer la promoción internacional de forma segmentada, priorizando mercados y rutas estratégicas.

Mejorar la experiencia del pasajero y los procesos de facilitación, como migración y operación aeroportuaria.

Promover la conectividad intrarregional como parte de una estrategia turística integrada en Centroamérica.

Modernizar la legislación en materia de aeronáutica civil, procurando una clara separación entre las funciones de operación y las de regulación y administración, alineada con mejores prácticas internacionales.

La coordinadora de la Mesa de Turismo de GNSD, consultada sobre la posible reconfiguración del sector en Guatemala luego de la salida de Spirit, refirió que en el corto plazo es previsible que aerolíneas que ya operan en el país, en especial en rutas hacia Estados Unidos, busquen absorber parte de la demanda mediante ajustes en frecuencias o tarifas. Sin embargo, advirtió que el segmento de ultra bajo costo no es fácilmente sustituible, ya que responde a estructuras operativas altamente especializadas.

En el escenario de mediano plazo, considera que el mercado podría reconfigurarse hacia una mayor participación de aerolíneas tradicionales y de modelos intermedios entre bajo costo y servicio completo, así como la posible entrada de nuevos operadores interesados en atender este nicho.

Sin embargo, expuso que más que una contracción, este tipo de eventos suele generar una recomposición del mercado.

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Respecto del efecto en el ingreso o salida de turistas debido a la cancelación de operaciones de esta línea de bajo costo, considera que sí puede tener un impacto, principalmente en el corto plazo, ya que las aerolíneas de bajo costo cumplen un rol clave en facilitar el acceso al transporte aéreo para viajeros sensibles al precio, incluidos viajes para visitar a familiares y amigos, especialmente vinculados a la diáspora guatemalteca, así como nuevos segmentos que acceden al transporte aéreo gracias a tarifas más accesibles.

La visión y preocupaciones de una línea aérea

En el caso de Ronny Rodríguez, director de desarrollo corporativo de Volaris en Centroamérica, expuso que es necesario que en Guatemala y en el resto de países de Centroamérica se tengan presentes aspectos para impulsar la operación de líneas aéreas, entre estos, las condiciones estructurales como una ley moderna de Aviación Civil, procedimientos eficientes y rápidos, las condiciones de los aeropuertos, así como los impuestos y costos aeroportuarios.

Explicó que es importante que todos estos aspectos sean valorados por el Gobierno; sin embargo, aclaró que esto no significa que Guatemala tenga malas condiciones en este momento, pero sí se requiere la modernización de la Ley de Aviación Civil, lo cual considera que sería una ventaja competitiva.

También indicó que se debe mantener una revisión de los impuestos, ya que la presencia de aerolíneas de bajo costo es muy importante, debido a que su llegada a un destino genera mayor competitividad o disminución de precios, lo que permite que más personas viajen.

Por ejemplo, aspectos como el vacío que deja Spirit, una nueva Ley de Aviación Civil moderna y eficiente, y las mejoras que impulsa el Gobierno en el Aeropuerto La Aurora pueden generar condiciones muy positivas para que en Guatemala crezca la industria de líneas aéreas, agregó Rodríguez.

Acerca del interés de Volaris por llenar el espacio que queda, dijo que deben analizarlo, pero que podría ampliar su oferta a mediano plazo. Sin embargo, señaló que hay factores que se deben tomar en cuenta, como los impuestos, los costos regulatorios o algunas limitaciones de infraestructura.

“En Guatemala hay esfuerzo del gobierno en la mejora de las condiciones del aeropuerto, hay que reconocerlo, pero todavía hay limitaciones para una mayor oferta, y nosotros estamos siempre muy atentos a las decisiones que el gobierno (de Guatemala) y el de los países de Centroamérica hagan sobre el tema de impuestos, condiciones aeroportuarias o temas regulatorios”.

Datos de Spirit

Según datos del sector, Spirit utilizaba aviones A321 con capacidad de 222 pasajeros en sus operaciones en Guatemala.

Contaba en abril con ocho vuelos semanales de ida; de estos, cuatro eran a Fort Lauderdale y cuatro a Orlando, y ocho de vuelta, lo que hacía un promedio de más de 64 vuelos mensuales.

La DGAC registró que en el 2025 en el AILA se efectuaron 34 mil 903 vuelos comerciales —entre aterrizajes y despegues— de 16 líneas aéreas comerciales que operaron en Guatemala. De estos, 1 mil 958 fueron de Spirit (5.6%).

De enero a marzo del 2026, el total de vuelos comerciales fue de 8 mil 697, de los cuales 446 (5.1%) fueron de Spirit.

Esta compañía representaba el mayor competidor de las cuatro líneas de bajo costo que hasta abril operaban desde Guatemala hacia Estados Unidos.

En el caso de Guatemala, Spirit Airlines había consolidado una presencia relevante en el segmento de bajo costo, al conectar principalmente ciudades de Florida, así como Houston, desde el AILA, añadió Brol.

Indicó que entre el 2022 y el 2026 la aerolínea pasó de operar alrededor de 52 a 84 vuelos mensuales, lo que refleja un crecimiento sostenido de la demanda.

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Sus aeronaves representaban alrededor de 1 mil 600 asientos semanales en rutas con fuerte vínculo con la diáspora guatemalteca.

“En términos generales, Guatemala moviliza alrededor de 4 a 4.5 millones de pasajeros anuales en el Aeropuerto Internacional La Aurora, siendo Estados Unidos su principal mercado emisor”, indicó la ejecutiva de GNSD.

“Este contexto permite dimensionar que la salida de Spirit no es marginal, particularmente en rutas específicas donde contribuía a mantener tarifas competitivas y ampliar el acceso al transporte aéreo”.