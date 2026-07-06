Canelo Álvarez, Jaime Camil, Sebastián Rulli y otras celebridades que asistieron al México vs. Inglaterra en el Estadio Azteca

Cantantes, actores, deportistas, creadores de contenido y otras celebridades manifestaron su apoyo a la Selección de México antes, durante y después del partido contra Inglaterra.

El encuentro, disputado el domingo 5 de julio, terminó con un triunfo de Inglaterra por 3-2 y se jugó en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México.

La pasión por el futbol y el amor por su país reunieron a miles de aficionados mexicanos, quienes llegaron al estadio para alentar a la selección con cantos, camisolas, banderas y otras muestras de apoyo durante el reñido encuentro.

Entre ellos figuraban varias celebridades, captadas por las transmisiones de televisión e, incluso, por aficionados que las reconocieron entre el público.

Sebastián Rulli, actor argentino nacionalizado mexicano

Jaime Camil, actor y conductor mexicano

Saúl "Canelo" Álvarez, boxeador mexicano

Rauw Alejandro, cantante puertorriqueño

Camila Cabello, cantante mexico-cubana

Aldo de Nigris, creador de contenido, junto con El Abelito

Roberto González, creador de contenido de HotSpanish

"Nací en Argentina, donde el fútbol se vive con una intensidad difícil de explicar. Pero la vida también me regaló la oportunidad de convertirme en mexicano, y hoy me siento profundamente orgulloso de ambas raíces. Por eso, vivir un Mundial con México tiene un significado muy especial para mí. Vibré, canté, sufrí y soñé junto a millones de mexicanos", publicó Sebastián Rulli en su cuenta de Instagram, donde también compartió fotografías junto con su hijo durante el encuentro.

Asimismo, otros artistas que no acudieron al Estadio Azteca expresaron su apoyo a la Selección de México por medio de las redes sociales.

"Ya estamos listas. ¿Y si sí? A que sí, a que hoy ganamos. ¡Hoy gana México!", dijeron Belinda y Danna Paola en un video compartido en Instagram, en el que aparecen con la camisola de México horas antes del partido.

Belinda asistió a los dos partidos anteriores de México en el Mundial 2026. Además, participó en el espectáculo inaugural con una canción junto con Los Ángeles Azules.

La cantante Camila Cabello, hija de padre mexicano y madre cubana, también publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que viste la camisola de la Selección de México como vestido y escribió: "¡Vamos México!".

Durante el partido entre México e Inglaterra también publicó una historia en esa red social en la que aparece en el Estadio Azteca apoyando a la selección.

Además, Lupita Nyong'o y Tom Holland, actores de la película La Odisea, expresaron su apoyo a sus respectivas selecciones. La actriz, de nacionalidades mexicana, haitiana y estadounidense, y el actor británico publicaron un video en el que muestran las camisolas de sus países.

El partido entre México e Inglaterra se disputó el domingo 5 de julio como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Inglaterra ganó 3-2 y eliminó a México del torneo.