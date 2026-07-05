De Sofía Vergara a Leonardo DiCaprio: las celebridades que asistieron al Brasil-Noruega del Mundial 2026

La actriz colombiana Sofía Vergara, Leonardo DiCaprio, Jalen Brunson o los cantantes Travis Scott y Jay-Z fueron algunos de los espectadores de lujo presenciando el partido Brasil-Noruega de octavos de final del Mundial 2026 en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

Sofía Vergara fue una de las caras famosas que acaparó los focos de los videomarcadores del MetLife Stadium de la sede mundialista de Nueva York/Nueva Jersey. La colombiana, sonriente y con gafas de sol, fue muy aclamada por el público, mayoritariamente brasileño y noruego.



Otra superestrella que no se quiso perder el partido fue el actor Leonardo DiCaprio, que salió un par de veces en el videomarcador pero se tapó la cara con una gorra negra.



También acudió al encuentro la estrella de los New York Knicks de baloncesto, Jalen Brunson, que hace menos de un mes se proclamó MVP de las Finales de la NBA y ganador del anillo con una franquicia de Nueva York que no conseguía el campeonato hace 53 años.

En el lado musical, destacaron personajes como Travis Scott, que ya había sido visto en el otro partido de Brasil disputado en la sede de Nueva York/Nueva Jersey en su estreno contra Marruecos, y Jay-Z.



También en cuanto a las celebridades estadounidenses fueron vistos los comediantes Terry Crews y Chris Rock, junto con el actor Woody Harrelson, o el streamer iShowSpeed, autor de la canción Champions del álbum oficial de la FIFA para esta edición del Mundial.



El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, volvió a acudir al estadio. El mandatario demócrata no ha ido a todos los encuentros de la sede, pero no se ha perdido ninguno de los dos partidos de Brasil en el MetLife Stadium.

te amo sofia vergara diva pic.twitter.com/4LPAnL5Kdf — nana (@mamitahahn) July 5, 2026

🚨FAMOSOS: Até o JAY-Z estava perto de Vini Jr hoje no jogo decisivo do Brasil x Noruega. Pra quem será que ele torce? #BRAxNOR pic.twitter.com/Cph4OCZ45Q — FofocaXizandoTV (@FofocaXizandoTV) July 5, 2026

👀 VEJA: Chris Rock é mais um dos famosos que acompanham Brasil x Noruega direto das arquibancadas. 🇧🇷🇳🇴 #BRAxNOR #FIFAWorldCup pic.twitter.com/B6aC2T2tEr — UPOP (@upop_pg) July 5, 2026