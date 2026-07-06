“No que 5-0, wey”: Fher Olvera responde a Liam Gallagher y reaviva el intercambio de mensajes por sus selecciones

Diversas personalidades de la música, el cine e incluso del deporte han apoyado a sus selecciones que participan en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, uno de los intercambios que más llamó la atención fue el protagonizado por Fher Olvera, vocalista de Maná, y Liam Gallagher, de Oasis.

Todo comenzó antes del partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final, cuando Gallagher aseguró que la selección inglesa ganaría 5-0 al Tricolor.

En respuesta, Fher Olvera publicó un mensaje en el que desestimó el pronóstico del músico británico: "No manches, ubícate, wey".

Antes del encuentro, Gallagher también escribió en sus redes sociales: "Cada vez que he ido a México, la gente ha sido encantadora. No entiendo toda esta tontería de la mala actitud. Todo estará bien".

Después del partido, disputado en el Estadio Ciudad de México, Inglaterra remontó y venció 3-2 a la selección mexicana, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final, donde enfrentará a Noruega.

Gallagher celebró el triunfo con el mensaje: «Es un trabajo duro cantar Harry Kane. Vamos, Inglaterra. Vamos, Wonderwall».

Aunque se pensó que el intercambio terminaría ahí, Fher Olvera volvió a referirse al tema en sus historias de Instagram.

"No que 5-0, wey. Cinco minutos más y los hacemos pomada", expresó. Luego añadió: "Respeto, México", en reconocimiento al desempeño de la selección nacional, y envió un abrazo a los aficionados ingleses.

No obstante, comentó que a Inglaterra ya le estaba costando mantener el ritmo durante los últimos 20 minutos del encuentro. "Así es la vida; el que mete gol es el que gana. ¡Felicidades, México!", afirmó.

Cmon England cmon Wonderwall — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 1, 2026

En otro video, en tono de broma, volvió a decir: "Ubícate, wey. ¿5-0?", haciendo broma de sus primeras declaraciones que arrancaron parte de las controversias.

Asimismo, otros artistas mexicanos también enviaron mensajes de felicitación a la selección mexicana.