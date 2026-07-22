Vozinha sorprende; Messi, Mbappé y Haaland lideran el once ideal del Mundial 2026

España y Francia fueron las selecciones con mayor representación, con tres jugadores cada una en el once ideal de la FIFA.

Rodri Hernández, Marc Cucurella y Pedro Porro fueron los españoles incluidos en la alineación divulgada este miércoles 22 de julio por la FIFA a partir de los votos emitidos por los aficionados.

Francia, que cayó en las semifinales ante la campeona España, estuvo representada por el defensa Dayot Upamecano, el centrocampista Michael Olise y el delantero Kylian Mbappé.

Mbappé ganó la Bota de Oro del torneo, con 10 anotaciones, y se convirtió en el máximo goleador en la historia de los mundiales, con 22 tantos, por delante de Lionel Messi.

El argentino, subcampeón con la Albiceleste y autor de ocho goles en la competición, también fue elegido por los aficionados, junto con su compatriota Lisandro Martínez.

La principal sorpresa de la votación fue el portero de Cabo Verde Josimar Dias "Vozinha", una de las figuras destacadas del torneo.

El once ideal también incluyó al centrocampista inglés Jude Bellingham, quien marcó siete goles, y al delantero noruego Erling Haaland, que también anotó siete tantos y alcanzó los cuartos de final.

Los aficionados pudieron votar por internet y elegir la formación del equipo después de la final, en la que España se impuso por 1-0 a Argentina.

La alineación más votada fue un 4-3-3 integrado por Vozinha; Pedro Porro, Lisandro Martínez, Dayot Upamecano y Marc Cucurella; Rodri Hernández, Michael Olise y Jude Bellingham; Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé.