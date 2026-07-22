Verificamos por usted: ¿Infantino se “decepcionó” por el gol de España en la final del Mundial?

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina ha causado diversas reacciones en redes sociales, desde la alegría de los aficionados de "La Roja" por ganar su segunda Copa del Mundo hasta la decepción de los hinchas argentinos por perder la oportunidad de conseguir el bicampeonato.

Además, el partido ha estado envuelto en supuestas polémicas y teorías conspirativas. La más difundida sostiene que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, supuestamente había "arreglado" el Mundial para que lo ganara Argentina.

Esta teoría cobró fuerza luego de que se viralizara un video en redes sociales en el que, supuestamente, Gianni Infantino se mostraba "decepcionado" tras la anotación de España, obra de Ferran Torres, en el segundo tiempo de la prórroga.

El video muestra a Infantino con otras personas en un palco y, durante el supuesto gol de España, el presidente de la FIFA habría mostrado sorpresa y decepción. Además, habría aplaudido sin entusiasmo la anotación.

Los argentinos hablan de conspiraciones y aquí Infantino el presidente de la FIFA disgustado por el gol de ESPAÑA 🇪🇸 #VamosEspaña #Argentina #MundialDelFútbol2026 pic.twitter.com/6kX4VFzodd — SemprePerico (@SemprePerico) July 21, 2026

Qué diréis cuando no sea reelegido?

Aquí cómo celebró Infantino el gol de España pic.twitter.com/g0XVLLPma4 — sdp.Fueradcontexto🇧🇬 (@foradcontexto_) July 21, 2026

Sin embargo, aunque el video sí es real, no corresponde a la final del Mundial entre España y Argentina, sino a otro encuentro.

De acuerdo con el portal AFP Factual, el video fue grabado durante el partido de octavos de final entre Marruecos y Canadá.

El perfil en X afirma que Infantino reaccionó de esa manera tras el gol del marroquí Azzedine Ounahi.

Ese partido, disputado el pasado 4 de julio, terminó con un marcador de 3-0 a favor de Marruecos, que avanzó a los cuartos de final, pero posteriormente fue eliminado por Francia.

🇦🇷🇪🇸 ¿Este video muestra al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reaccionando al gol de España ante Argentina en la final del Mundial 2026?



🔎 No, fue tomado tras el gol del marroquí Azzedine Ounahi contra Canadá en octavos.



➡️ https://t.co/XoOHKOyDuv pic.twitter.com/oNqfUp6NCF — AFP Factual 🔎 (@AfpFactual) July 22, 2026

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