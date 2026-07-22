Fútbol Internacional
Verificamos por usted: ¿Infantino se “decepcionó” por el gol de España en la final del Mundial?
En redes sociales ha circulado un video donde supuestamente Gianni Infantino se mostró "decepcionado" por el gol de España contra Argentina en la final del Mundial.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Canadá y Marruecos. (Foto Prensa Libre: EFE)
La final del Mundial 2026 entre España y Argentina ha causado diversas reacciones en redes sociales, desde la alegría de los aficionados de "La Roja" por ganar su segunda Copa del Mundo hasta la decepción de los hinchas argentinos por perder la oportunidad de conseguir el bicampeonato.
Además, el partido ha estado envuelto en supuestas polémicas y teorías conspirativas. La más difundida sostiene que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, supuestamente había "arreglado" el Mundial para que lo ganara Argentina.
Esta teoría cobró fuerza luego de que se viralizara un video en redes sociales en el que, supuestamente, Gianni Infantino se mostraba "decepcionado" tras la anotación de España, obra de Ferran Torres, en el segundo tiempo de la prórroga.
El video muestra a Infantino con otras personas en un palco y, durante el supuesto gol de España, el presidente de la FIFA habría mostrado sorpresa y decepción. Además, habría aplaudido sin entusiasmo la anotación.
Sin embargo, aunque el video sí es real, no corresponde a la final del Mundial entre España y Argentina, sino a otro encuentro.
De acuerdo con el portal AFP Factual, el video fue grabado durante el partido de octavos de final entre Marruecos y Canadá.
El perfil en X afirma que Infantino reaccionó de esa manera tras el gol del marroquí Azzedine Ounahi.
Ese partido, disputado el pasado 4 de julio, terminó con un marcador de 3-0 a favor de Marruecos, que avanzó a los cuartos de final, pero posteriormente fue eliminado por Francia.
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