“Quieren subirse a la ola” La reacción de la Casa Blanca a una gorra que usó Ferran Torres y que hace alusión a Trump

Durante la celebración de España tras ganar el Mundial 2026 al vencer 1-0 a la selección de Argentina, el autor del único gol del encuentro, Ferran Torres, llamó la atención al llevar una gorra que hacía referencia al Gobierno de Donald Trump.

Durante las celebraciones que los aficionados de España realizaron en Madrid, el futbolista, que viajaba con sus compañeros en un autobús, fue visto con una gorra que decía: "Make Spain Great Again" ("Hagamos que España vuelva a ser grande").

La gorra, además de ser roja y tener letras blancas, hacía una clara referencia al eslogan Make America Great Again, que Donald Trump utilizó durante su campaña presidencial del 2016 y que fue adoptado por el Partido Republicano.

La imagen de Ferran Torres con la gorra rápidamente se volvió viral e incluso fue citada por medios de Estados Unidos.

A raíz de ello, la Casa Blanca se pronunció en redes sociales sobre la fotografía de Torres con la gorra.

SEE IT: Spain World Cup champion Ferran Torres gives fans a front-row look at the national team's championship parade, sharing a POV video from the celebration on his Instagram Story while wearing a "Make Spain Great Again" hat.



The championship-winning forward rides through the… pic.twitter.com/BcwG8BIxqr — Fox News (@FoxNews) July 21, 2026

"Todo el mundo quiere subirse a la ola", afirmó la Casa Blanca en un mensaje en la red social X, además de citar una publicación de Fox News en la que compartió el video de la celebración del futbolista.

Everyone wants in on the movement. https://t.co/FeCJrFZyEE — The White House (@WhiteHouse) July 21, 2026

Además de la reacción de la Casa Blanca, Ferran Torres se volvió viral no solo por ese momento, sino también por ser el autor del gol que dio la victoria y el título mundial a España tras un duro partido contra Argentina.

Tras el triunfo de España, Donald Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregaron el trofeo a "La Roja".

Lea también: “Fui muy criticado pero el destino estaba escrito para mí”: Ferran Torres tras anotar en la final del Mundial 2026



