“Queda reflexionar muchas cosas”: ¿Seguirá Emiliano “Dibu” Martínez con la selección de Argentina?

Emiliano "Dibu" Martínez, uno de los principales referentes de la selección de Argentina en los últimos años, dejó abierta la posibilidad de poner fin a su etapa con la Albiceleste después de la derrota contra España en la final de la Copa Mundial de la Fifa 2026.

El guardameta, de 33 años, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que expresó la frustración y el dolor que le dejó la derrota en Nueva Jersey. Pese a su destacada actuación bajo los tres palos, el arquero no pudo evitar la caída de Argentina ni que se esfumara la posibilidad de conquistar un histórico bicampeonato mundial.

"Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado", escribió Martínez en una publicación en Instagram acompañada de imágenes de la final.

La declaración despertó de inmediato la incertidumbre sobre su futuro con la selección campeona del mundo en Catar 2022, ya que podría marcar el comienzo del cierre de uno de los ciclos más exitosos en la historia reciente del futbol argentino.

Una actuación sobresaliente pese a la derrota

Martínez fue una de las figuras de la final. Durante los 90 minutos hizo once atajadas, varias de ellas de gran dificultad, y mantuvo con vida a Argentina frente a una España que dominó amplios pasajes del encuentro.

Sin embargo, el esfuerzo del arquero no bastó para contener a la selección española, que encontró el gol decisivo por medio de Ferran Torres en los tiempos extras y conquistó su segundo título mundial, con lo que frustró las aspiraciones argentinas de revalidar la corona obtenida cuatro años antes.

Al finalizar el encuentro, las cámaras captaron a un inconsolable "Dibu" llorando sobre el césped, consciente de que se había escapado una oportunidad histórica.

"Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad es que el dolor es difícil de explicar", expresó el portero.

El futuro de un símbolo permanece en suspenso

Reconocido por su liderazgo, personalidad y actuaciones decisivas en torneos internacionales, Martínez también agradeció el respaldo de sus compañeros y de la afición argentina.

"Lo siento mucho realmente, intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros", agregó. Por ahora, el futuro del arquero continúa siendo una incógnita. Mientras Argentina asimila el golpe de perder una final mundialista, las palabras de Martínez mantienen abierta la posibilidad de que uno de los grandes ídolos de la Albiceleste considere poner fin a su carrera internacional.

Más allá del resultado, su actuación en Nueva Jersey quedará como una muestra de entrega y carácter. Con once intervenciones decisivas, "Dibu" sostuvo a Argentina hasta el último momento, aunque esta vez no pudo evitar la derrota.