Cuántos seleccionadores dejaron su cargo tras el Mundial 2026 y por qué

Con la confirmación de que Rudi García no continuará al frente de Bélgica cuando expire su contrato, el torneo dejó un balance poco habitual: 16 de los 48 seleccionadores que iniciaron la Copa del Mundo ya no seguirán en sus cargos.

La cifra significa que uno de cada tres proyectos mundialistas terminó junto con el torneo, una consecuencia que suele quedar eclipsada por el campeón, pero que marca el inicio del siguiente ciclo internacional.

La salida de García fue la más reciente. El técnico francés, de 62 años, puso fin a una etapa de dieciocho meses en la que Bélgica alcanzó los cuartos de final y dio los primeros pasos de su renovación generacional.

"Dejo a Bélgica en la Liga A de la Liga de Naciones y entre los ocho mejores equipos del mundo (...) y le deseo todo el éxito en su transición generacional que me enorgullece haber ayudado a empezar", afirmó al despedirse.

Su caso terminó de completar una tendencia que comenzó incluso antes de que concluyera la fase de grupos.

El Mundial también marca el final de los proyectos

Las selecciones nacionales suelen planificar su trabajo en ciclos de cuatro años. Eliminatorias, torneos continentales y la Copa del Mundo forman parte de un mismo proceso, por lo que muchas federaciones evalúan la continuidad de sus entrenadores una vez alcanzado el principal objetivo del calendario.

Por eso, aunque las salidas ocurrieron durante o inmediatamente después del Mundial, no todas respondieron a la misma causa.

Algunos seleccionadores presentaron su renuncia después de quedar eliminados en la fase de grupos. Entre ellos estuvieron Marcelo Bielsa (Uruguay), Steve Clarke (Escocia), Miroslav Koubek (República Checa) y Hong Myung-bo (Corea del Sur).

Otros dejaron el cargo tras caer en las rondas de eliminación directa, como Ronald Koeman (Países Bajos), Julian Nagelsmann (Alemania), Roberto Martínez (Portugal), Zlatko Dalic (Croacia) y el propio Rudi García.

También hubo destituciones durante el torneo. Sabri Lamouchi perdió el cargo en Túnez tras la derrota frente a Suecia en el debut, mientras que Senegal cesó a Pape Thiaw después de desperdiciar una ventaja de dos goles contra Bélgica en dieciseisavos de final.

𝗧𝗵𝗲 𝗥𝗕𝗙𝗔 𝗮𝗻𝗱 𝗥𝘂𝗱𝗶 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁 𝘄𝗮𝘆𝘀.



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No todas las despedidas significan un fracaso

Agrupar las dieciséis salidas bajo una misma explicación sería simplificar un panorama mucho más amplio.

Didier Deschamps dejó Francia después de catorce años, un título mundial y dos finales disputadas, cerrando uno de los ciclos más exitosos del fútbol europeo.

En México, la salida de Javier Aguirre ya estaba prevista desde meses antes del torneo, cuando la Federación anunció que Rafa Márquez asumiría el proyecto después del Mundial.

Rudi García también cerró su etapa tras iniciar el relevo generacional de Bélgica.

En otras palabras, cambiar de entrenador después de un Mundial no siempre responde a un fracaso deportivo; en muchos casos forma parte de la planificación del siguiente ciclo.

La FFF salue et remercie le sélectionneur national Didier Deschamps pour le travail exceptionnel accompli à la tête de l'@equipedefrance depuis 2012.



En quittant, dans quelques jours, ses fonctions de sélectionneur de l’Équipe de France, Didier Deschamps referme un quart de… pic.twitter.com/SIwlec2aEw — FFF (@FFF) July 18, 2026

La primera carrera hacia 2030 ya comenzó

Mientras la atención se concentró en la consagración de España, dieciséis federaciones comenzaron otra competencia: encontrar al entrenador que dirigirá el camino hacia la próxima Copa del Mundo.

Los nuevos seleccionadores tendrán ahora por delante las eliminatorias, los torneos continentales y los amistosos que definirán los próximos cuatro años.

El Mundial terminó el domingo.

La preparación para 2030 ya empezó.