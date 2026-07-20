El Mundial 2026 presentó a la generación que buscará dominar el fútbol en 2030

Hay Mundiales que terminan con un campeón.

Y hay Mundiales que, además, presentan a la siguiente generación.

En México, Estados Unidos y Canadá no solo se confirmó el dominio de España. También aparecieron futbolistas que dentro de cuatro años llegarán al siguiente Mundial con una experiencia que hoy muy pocos jugadores de su edad poseen.

Algunos ya eran conocidos.

Otros aprovecharon el torneo para darse a conocer fuera de sus ligas.

Todos tendrán entre 21 y 25 años cuando comience la Copa del Mundo de 2030, una edad en la que muchos futbolistas alcanzan su mejor versión.

Estas son algunas de las caras que pueden marcar el siguiente ciclo.

Pau Cubarsí (España | 19 años)

Si el Mundial confirmó a alguien, fue a Cubarsí.

No es habitual que un defensa de 19 años sea titular durante todo un torneo y termine levantando la Copa del Mundo.

España recibió apenas un gol en ocho partidos y el central del Barcelona fue reconocido como Mejor Jugador Joven.

Lo más llamativo es la perspectiva.

Cuando llegue el Mundial de 2030 todavía tendrá solo 23 años.

Pero ya habrá disputado —y ganado— una final mundialista.

Pau Cubarsi de España posa con el trofeo al mejor jugador joven de la Copa del Mundo 206. Foto Prensa Libre: EFE.

Lamine Yamal (España | 18 años)

Hay futbolistas que dejan de ser promesas antes de cumplir veinte años.

Eso ocurrió con Lamine.

Llegó a Norteamérica como campeón de Europa.

Se marchó también como campeón del mundo.

Lo interesante no es imaginar si será una estrella.

Ya lo es.

La pregunta es hasta dónde puede llegar una carrera que todavía no alcanza la mayoría de edad futbolística.

Lamine Yamal de España celebra al ganar el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). Foto Prensa Libre: EFE.

Gilberto Mora (México | 17 años)

El torneo necesitaba una historia local.

Y apareció Gilberto Mora.

Con apenas 17 años encontró minutos en el mediocampo mexicano y dejó la impresión de jugar con una serenidad impropia de su edad.

En 2030 tendrá únicamente 21 años.

Es decir, podría disputar su segundo Mundial cuando muchos futbolistas apenas comienzan el primero.

Gilberto Mora (arriba) de México disputa el balón con Marc Guéhi de Inglaterra en el partido de los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Azteca en la Ciudad de México (México). Foto Prensa Libre: EFE.

Yan Diomande (Costa de Marfil | 19 años)

África siempre deja una revelación.

En Norteamérica fue Diomande.

Su potencia física y capacidad para romper defensas ayudaron a Costa de Marfil a protagonizar una de las actuaciones más destacadas del continente.

Más importante todavía fue la sensación que dejó.

Ya no parece un proyecto.

Parece el próximo referente ofensivo marfileño.

El delantero de Costa de Marfil, Yan Diomande (d), protege el balón ante el defensor de Noruega, Marcus Pedersen, durante un partido del Mundial 2026 en Estados Unidos. Foto Prensa Libre: EFE.

Ayyoub Bouaddi (Marruecos | 18 años)

Marruecos confirmó que su crecimiento no fue una casualidad.

Y Bouaddi apareció como uno de los símbolos del relevo generacional.

Con personalidad para asumir la salida del balón y suficiente tranquilidad para jugar bajo presión, el mediocampista mostró condiciones para convertirse en el organizador de la siguiente selección marroquí.

Ayyoub Bouaddi de Marruecos y Desire Doue de Francia en una acción del juego de cuartos de final del Mundial 2026 en Boston, Estados Unidos. Foto Prensa Libre: EFE.

Estevão Willian (Brasil | 19 años)

Brasil volvió a marcharse sin el título.

Pero encontró motivos para mirar hacia adelante.

Estevão confirmó por qué era considerado una de las grandes promesas sudamericanas.

Su desequilibrio individual volvió a aparecer incluso en un equipo que no terminó de encontrar continuidad.

Con cuatro años más de experiencia europea, podría llegar al próximo Mundial convertido en el nuevo rostro del ataque brasileño.

Bastos (i) y Mateo Ponte (d) de Botafogo disputan el balón con Estevão Willian (c) de Palmeiras en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores entre Botafogo y Palmeiras en el estadio Olímpico Nilton Santos en Río de Janeiro (Brasil), en 2024. Foto Prensa Libre: EFE.

Warren Zaïre-Emery (Francia | 20 años)

Francia nunca deja de producir mediocampistas.

Zaïre-Emery parece destinado a ser el siguiente.

Durante el Mundial mostró una madurez poco habitual para un jugador de su edad.

Recupera, distribuye y rompe líneas.

Ese perfil explica por qué muchos consideran que el relevo del mediocampo francés ya comenzó.

Warren Zaïre-Emery de Francia habla en una rueda de prensa en Dallas (Estados Unidos). Foto Prensa Libre: EFE.

¿Y quiénes podrían sumarse?

Todo Mundial deja futbolistas que terminan explotando años después.

En 2026 también aparecieron nombres que todavía necesitan consolidarse, pero que salieron del torneo con otra consideración internacional.

Entre ellos destacan:

Kobbie Mainoo (Inglaterra)

(Inglaterra) Arda Güler (Turquía), si mantiene su crecimiento como conductor ofensivo.

(Turquía), si mantiene su crecimiento como conductor ofensivo. Endrick (Brasil), cuyo desarrollo todavía parece estar por delante pese a la enorme expectativa que lo rodea.

(Brasil), cuyo desarrollo todavía parece estar por delante pese a la enorme expectativa que lo rodea. Assane Diao (Senegal), una de las irrupciones africanas con mayor margen de crecimiento.

(Senegal), una de las irrupciones africanas con mayor margen de crecimiento. Kenan Yıldız (Turquía), atacante que ya ha mostrado capacidad para asumir responsabilidades en partidos grandes.

No todos llegarán igual a 2030

La historia de los Mundiales demuestra que una gran actuación antes de los 21 años no garantiza una carrera brillante. Algunos terminan dominando la siguiente década.

Otros desaparecen por lesiones, decisiones deportivas o simplemente porque el fútbol rara vez sigue una línea recta. Pero Norteamérica 2026 dejó algo claro.

Mientras España celebraba su segunda estrella, el siguiente Mundial comenzaba a tomar forma. Y varios de los protagonistas que podrían definirlo ya estaban sobre el campo.