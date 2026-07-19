Fútbol Internacional
Los premios del Mundial 2026: Rodri el mejor jugador y Cubarsí la gran revelación joven
España no solo se quedó con el título sino que también dominó los premios individuales del torneo con Rodri como MVP, Cubarsí como mejor jugador joven y Unai Simón como portero menos vencido mientras Mbappé se llevó la Bota de Oro con 10 goles.
Los jugadores de España Pau Cubarsí mejor jugador joven, Rodri Hernández balón de oro y Unai Simón, guante de oro posan con sus trofeos este domingo, durante la premiación del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). (Foto Prensa Libre: EFE/ Octavio Guzman).
La final entre España y Argentina también marcó el cierre de la entrega de los premios individuales del Mundial 2026. La FIFA reconoció a los futbolistas más destacados del torneo, en una edición dominada por la selección española.
Rodri fue elegido Balón de Oro del Mundial tras liderar el mediocampo de La Roja durante toda la competencia. Su capacidad para controlar el juego y marcar el ritmo fue clave en el camino de España hacia el título.
Kylian Mbappé conquistó la Bota de Oro con 10 goles y, además, se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 22 tantos, superando el registro de Lionel Messi.
El tercer gran reconocimiento para España fue el Guante de Oro, que quedó en manos de Unai Simón. El guardameta fue distinguido como el mejor portero del torneo después de encajar apenas un gol en toda la competición.
Los premios individuales del Mundial 2026
- Balón de Oro: Rodri (España)
- Bota de Oro: Kylian Mbappé (Francia) — 10 goles
- Guante de Oro: Unai Simón (España)
- Mejor Jugador Joven: Pau Cubarsí (España)
- Premio Fair Play: Países Bajos
España vs. Argentina: todos los detalles del partido de la final de la Copa del Mundo 2026 aquí
El galardón más emotivo fue el de Mejor Jugador Joven que recayó en Pau Cubarsí. El defensor del Barcelona de apenas 19 años disputó todos los minutos posibles en los ocho encuentros de España con una madurez y solidez defensiva que sorprendió al mundo del fútbol consolidándose como una de las grandes promesas del fútbol mundial en los próximos años.