El último tango de Lionel Messi: entre lágrimas cierra su historia mundialista

Lionel Messi bailó su último tango en una Copa del Mundo y dijo adiós entre lágrimas. El capitán de la Albiceleste cerró una historia de 20 años en los Mundiales con una derrota 1-0 ante España en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La despedida no estuvo a la altura de su extraordinaria trayectoria, pero tampoco pudo empañar un legado que lo coloca entre los grandes nombres del torneo. Al final, recorrió las gradas con la mirada y saludó a cada jugador español que se acercó a despedirlo.

La final fue la tarde más difícil del campeonato para el rosarino. España diseñó un plan para reducir sus espacios y lo marcó de cerca durante los 120 minutos, hasta impedirle encontrar el ritmo y la libertad que tantas veces cambiaron partidos.

Messi terminó sin goles, asistencias ni remates, en su actuación más discreta del Mundial 2026. Sin embargo, sus ocho anotaciones y sus actuaciones decisivas condujeron a Argentina hasta la final y dejaron una última huella imborrable en la historia de la Copa del Mundo.

Lionel Messi y Nicolás Otamendi de Argentina se muestran abatidos tras el partido de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 19 de julio de 2026. España ganó 1-0. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/RONALD WITTEK).

El adiós de Messi a los Mundiales cerró un viaje que comenzó en Alemania 2006 y alcanzó su punto más alto en Qatar 2022, cuando levantó la Copa del Mundo junto a una generación que hizo suyo el sueño de su capitán. En 2026, ese mismo grupo volvió a llevarlo hasta una nueva final.

Aunque Argentina no pudo repetir la hazaña y fue superada por una España que dominó el encuentro, el nombre de Messi siguió resonando en cada rincón del MetLife Stadium. La derrota marcó el final de una era, pero no logró eclipsar el cariño y la admiración que despertó en su última noche mundialista.

Con más Mundiales disputados, más partidos, más minutos y más goles que cualquier otro futbolista en la historia del torneo, el capitán argentino se despidió con un legado imposible de medir únicamente por los títulos. Su historia trascendió cualquier resultado.

El mejor Messi apareció cuando dejó atrás el peso de las frustraciones y encontró en Lionel Scaloni y en sus compañeros el lugar perfecto para disfrutar la camiseta albiceleste. Así se marchó del torneo que persiguió durante dos décadas: con la frente en alto, el corazón lleno y las lágrimas de quien lo entregó todo por un sueño.