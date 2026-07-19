¡España campeona del mundo! El gol de Ferran Torres corona a La Roja por segunda vez en su historia

España volvió a tocar la gloria al proclamarse campeona del Mundial 2026. La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y levantó la segunda Copa del Mundo de su historia.

El gol del título llegó al minuto 106 de la prórroga gracias a Ferran Torres. El delantero aprovechó un centro de Pedro Porro que Nico Williams prolongó de cabeza para definir frente al arco y romper el empate que se había mantenido durante más de 100 minutos.

La final estuvo marcada por el dominio de España, que controló la posesión del balón con Rodri como eje del mediocampo. Sin embargo, la Roja encontró una férrea resistencia en la defensa argentina, que mantuvo el orden durante casi todo el encuentro.

Argentina apostó por un planteamiento defensivo y tuvo en Emiliano "Dibu" Martínez a su figura más destacada. El arquero realizó varias atajadas decisivas para sostener el empate, pero no pudo evitar el tanto de Ferran Torres que definió el nuevo campeón del mundo.

Argentina sufrió varios contratiempos durante la final. Lisandro Martínez abandonó el partido por una lesión muscular antes del descanso y, en el segundo tiempo, Cristian Romero también tuvo que ser sustituido por problemas físicos.

La situación se complicó aún más al minuto 90+3, cuando Enzo Fernández fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla. La Albiceleste afrontó toda la prórroga con un jugador menos frente a una España que mantuvo la iniciativa.

La Roja estuvo cerca de adelantarse al minuto 97 con un gol de Nico Williams, pero la anotación fue anulada por una falta previa de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi. Minutos después, Ferran Torres apareció para marcar el tanto que decidió el campeonato.

Con esta conquista, España completó un ciclo histórico bajo el mando de Luis de la Fuente. El técnico sumó el Mundial 2026 a la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024, mientras que la Roja volvió a coronarse campeona del mundo 16 años después de levantar el título en Sudáfrica 2010.