Argentina rompe una racha histórica: termina el primer tiempo sin un solo disparo al arco

El empate sin goles al descanso no refleja todo lo ocurrido sobre el césped. Si el marcador deja abierta la final del Mundial 2026, las estadísticas cuentan una historia muy distinta: España consiguió borrar del partido, al menos durante la primera mitad, a una de las delanteras más temidas del torneo.

La cifra más reveladora no es la posesión ni la cantidad de pases.

Es otra.

Argentina terminó los primeros 45 minutos sin un solo remate al arco, un registro que, de acuerdo con Opta, no se producía en un partido mundialista desde 1966.

El dato resume el trabajo defensivo de la selección española, que presionó alto, cerró los espacios entre líneas y obligó a la Albiceleste a jugar lejos del área rival.

0 - Por primera vez desde 1966, Argentina no tuvo remates al arco en un partido de Mundial.



Desconectados. pic.twitter.com/qWrAQEeNwg — OptaJavier (@OptaJavier) July 19, 2026

España impuso el ritmo

El dominio español también quedó reflejado en la circulación del balón.

La Roja completó 231 pases, frente a los 140 de Argentina, además de registrar una efectividad del 87%, superior al 82% del conjunto sudamericano.

La diferencia permitió a España controlar largos tramos del encuentro y reducir las oportunidades de transición de su rival.

Rodri volvió a convertirse en el eje del juego español. El mediocampista lideró la primera mitad con 34 pases completados, seguido por Pedro Porro (32), Pau Cubarsí (31), Fabián Ruiz (30) y Aymeric Laporte (29).

En Argentina, la distribución recayó principalmente en la defensa. Lisandro Martínez encabezó al equipo con 25 pases, mientras que Cristian Romero y Enzo Fernández completaron 22 cada uno.

El reto para el segundo tiempo

Pese al dominio territorial y estadístico, España no logró transformar ese control en una ventaja en el marcador.

Argentina, en cambio, afrontará la segunda mitad con el desafío de encontrar espacios y recuperar protagonismo ofensivo después de un primer tiempo en el que apenas pudo inquietar a la defensa española.

La final sigue abierta.

Pero, por ahora, los números respaldan el plan de Luis de la Fuente.