Kylian Mbappé volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo. Aunque la temporada 2025-2026 terminó sin títulos colectivos para el astro francés, ni con el Real Madrid ni con la selección de Francia, sus números individuales quedaron registrados en la historia del futbol.

El delantero galo cerró un año extraordinario al proclamarse máximo goleador de la Copa Mundial de la Fifa 2026, donde anotó 10 goles para conquistar el Botín de Oro del torneo y liderar la tabla de artilleros de la máxima cita futbolística.

La actuación de Mbappé en el Mundial no solo le permitió obtener el reconocimiento como máximo goleador del campeonato, sino que además lo consolidó como una de las grandes figuras de la competencia. Con sus 10 anotaciones en la edición del 2026, el francés alcanzó 22 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador histórico de los mundiales en solitario, al superar todos los registros anteriores.

A nivel de clubes, la historia fue similar. Aunque el Real Madrid no conquistó LaLiga, Mbappé firmó una campaña sobresaliente en el campeonato español. El atacante marcó 25 goles, cifra con la que obtuvo el trofeo Pichichi de LaLiga por segundo año consecutivo y confirmó su dominio ofensivo en el futbol español.

La ausencia de títulos tampoco impidió que el francés brillara en Europa. En la Uefa Champions League, donde el conjunto merengue quedó eliminado en los cuartos de final frente al Bayern Munchen, Mbappé volvió a destacar como el principal referente ofensivo del equipo. El delantero terminó la competición con 15 anotaciones, suficientes para proclamarse máximo goleador del torneo.

De esta manera, Mbappé logró una hazaña al alcance de muy pocos futbolistas: terminó como máximo goleador, en una misma temporada, de las dos competencias más importantes del mundo, así como del torneo de Liga del fútbol español.

El francés encabezó la tabla de artilleros de LaLiga, de la Liga de Campeones y de la Copa Mundial de la Fifa del 2026 que acaba de finalizar, una muestra de su extraordinaria capacidad goleadora, incluso en temporadas sin títulos colectivos.

👑⚽ ¡Hay un nuevo rey del gol en los Mundiales!



Kylian Mbappé cerró el Mundial 2026 con 22 goles y se convirtió en el máximo anotador de la historia, superando a Lionel Messi (21) y Miroslav Klose (16). Además, Harry Kane ingresó al Top 10 histórico con 14 tantos. 🏆 pic.twitter.com/YXRgVpSDI9 — Bolavip Chile (@Bolavipcl) July 20, 2026

Aunque el balance quedó lejos de las expectativas tanto para Francia como para el Real Madrid, la temporada 2025-2026 confirmó que Mbappé continúa siendo una garantía de gol. Su capacidad para aparecer en los momentos decisivos, su regularidad frente al arco y su producción ofensiva lo mantuvieron en la élite del futbol mundial.

Sin conquistar un solo campeonato, el francés terminó la temporada como el gran protagonista de los registros individuales y en dónde ahora es el máximo goleador de los mundiales con 22 goles.