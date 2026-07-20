España regresa a casa con la Copa del Mundo: así fue la llegada de los campeones

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España regresa a casa con la Copa del Mundo: así fue la llegada de los campeones

La Roja aterrizó en Madrid con la gloria en sus manos: España celebra a sus nuevos campeones del mundo.

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MADRID, 20/07/2026.- La selección española de fútbol, campeona del Mundial tras vencer en la final a Argentina, aterrizó este lunes a las 14:25 horas en la terminal 4 del aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez procedente de Nueva York (EE.UU). EFE/J.J.Guillen

La selección espa

La selección española de fútbol ya está de regreso en casa para compartir con su afición la conquista del título mundial. Tras proclamarse campeona del mundo al derrotar a Argentina en la gran final, la delegación nacional aterrizó este lunes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, procedente de Nueva York, donde comenzó una intensa jornada de festejos y homenajes.

Encabezados por el seleccionador Luis de la Fuente, los integrantes de La Roja llegaron a territorio español a bordo de un avión, llevando consigo el trofeo que acredita a España como la mejor selección del planeta.

Uno de los momentos más emotivos de la llegada se produjo cuando el capitán Rodri Hernández descendió del avión con la Copa del Mundo, lo que desató la emoción entre los presentes.

Tras el aterrizaje, jugadores y cuerpo técnico abordaron un autobús especialmente decorado con el mensaje «Enhorabuena, campeones», que los trasladó a un hotel de la capital española.

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La selección española de futbol, campeona del Mundial tras vencer en la final a Argentina, a su llegada a España.(Foto Prensa Libre: EFE).

Con la Copa del Mundo ya en suelo español, el país entero se prepara para una celebración en honor de unos campeones que han llevado nuevamente a España a la cima del futbol mundial.

Autobús vinilado con una segunda estrella en homenaje al nuevo título mundial de la selección española de futbol.(Foto Prensa Libre: EFE).
El capitán de la selección española de fútbol, Rodri (c), que lleva el trofeo de la Copa del Mundo.(Foto Prensa Libre: EFE).
El capitán de la selección española de fútbol, Rodri (d), que lleva el trofeo de la Copa del Mundo, acompañado del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, a su llegada al aeropuerto de Madrid Barajas.(Foto Prensa Libre: EFE).
La selección española de fútbol, con el seleccionador Luis de la Fuente (3i) al frente, campeona del Mundial tras vencer en la final a Argentina, aterrizó este lunes en el aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez procedente de Nueva York.(Foto Prensa Libre: EFE).
¿El jugador de la selección española de fútbol Nico Williams, a su llegada al aeropuerto de Madrid Barajas.(Foto Prensa Libre: EFE).

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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