Mundial 2030: qué se sabe de la Copa del Mundo del centenario, los países anfitriones y la posible sede de la final

Deportes

Mundial 2030: qué se sabe de la Copa del Mundo del centenario, los países anfitriones y la posible sede de la final

Terminó un Mundial y comenzó la cuenta regresiva para otro que promete hacer historia. La Copa del Mundo 2030 reunirá a tres continentes, seis países anfitriones.

|

time-clock

-FOTODELDIA- AME8054. EZEIZA (ARGENTINA), 25/10/2022.- (i-d) Exfutbolistas argentinos tocan hoy el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza (Argentina). La Copa del Mundo que se pondrá en juego en Qatar 2022 fue presentada este martes en Argentina con la presencia de varios de los campeones albicelestes de los Mundiales de Argentina 1978 y México 1986. El evento fue celebrado en el recinto deportivo que la AFA tiene en Ezeiza. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

La próxima Copa del Mundo tendrá un carácter especial, pues conmemorará los 100 años del primer Mundial.(Foto Prensa Libre: EFE).

La Copa Mundial de la Fifa 2026 quedó marcada por la consagración de España como campeona del mundo. Con ello concluyó una edición histórica y comenzaron los preparativos para el Mundial del 2030.

La próxima Copa del Mundo tendrá un carácter especial, pues conmemorará los 100 años del primer Mundial, disputado en Uruguay en 1930. Por ello, la Fifa confirmó una organización sin precedentes que unirá Europa, África y Sudamérica.

España, Portugal y Marruecos serán los principales anfitriones del campeonato y albergarán la mayor parte de los partidos. Como homenaje al centenario de la competición, Uruguay, Argentina y Paraguay recibirán un encuentro cada uno durante la fase inicial del torneo, en reconocimiento al origen de la máxima competición del futbol mundial.

Uno de los aspectos que aún genera expectativa es la sede de la final. España postula el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, mientras Marruecos impulsa el nuevo estadio que construye en Casablanca, proyectado para convertirse en uno de los más grandes y modernos del mundo, con capacidad para más de 115 mil aficionados.

LECTURAS RELACIONADAS

Final Copa del Mundo Nueva Jersey

Las reacciones y los memes de la final entre Argentina y España: de Messi a Speed y Alcaraz

chevron-right
AMDEP9072. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- Los jugadores de España Pau Cubarsí (i) mejor jugador joven, Rodri Hernández (c) balón de oro y Unai Simón, guante de oro posan con sus trofeos este domingo, durante la premiación del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzman

Los premios del Mundial 2026: Rodri el mejor jugador y Cubarsí la gran revelación joven

chevron-right

Hasta ahora, la Fifa no ha anunciado una decisión definitiva, por lo que la sede del partido por el título continúa sin confirmarse.

Otro aspecto pendiente es el formato del campeonato. En principio, el Mundial del 2030 se disputará con 48 selecciones, de acuerdo con el modelo estrenado en el 2026. Sin embargo, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, dejó abierta la posibilidad de ampliar el torneo a 64 equipos. La propuesta busca que el Mundial del Centenario permita la participación de más países.

De concretarse esa ampliación, el Mundial del 2030 sería el más grande de la historia y reforzaría el carácter conmemorativo de una edición destinada a celebrar un siglo del torneo.

Mientras España disfruta de su reciente título mundial, el futbol ya comienza la cuenta regresiva hacia una Copa del Mundo que promete reunir a tres continentes y conmemorar los primeros 100 años del campeonato.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Argentina España Futbol Internacional Gianni Infantino Marruecos Mundial 2030 Paraguay Portugal Uruguay 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM