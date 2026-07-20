Mundial 2030: qué se sabe de la Copa del Mundo del centenario, los países anfitriones y la posible sede de la final

La Copa Mundial de la Fifa 2026 quedó marcada por la consagración de España como campeona del mundo. Con ello concluyó una edición histórica y comenzaron los preparativos para el Mundial del 2030.

La próxima Copa del Mundo tendrá un carácter especial, pues conmemorará los 100 años del primer Mundial, disputado en Uruguay en 1930. Por ello, la Fifa confirmó una organización sin precedentes que unirá Europa, África y Sudamérica.

España, Portugal y Marruecos serán los principales anfitriones del campeonato y albergarán la mayor parte de los partidos. Como homenaje al centenario de la competición, Uruguay, Argentina y Paraguay recibirán un encuentro cada uno durante la fase inicial del torneo, en reconocimiento al origen de la máxima competición del futbol mundial.

Uno de los aspectos que aún genera expectativa es la sede de la final. España postula el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, mientras Marruecos impulsa el nuevo estadio que construye en Casablanca, proyectado para convertirse en uno de los más grandes y modernos del mundo, con capacidad para más de 115 mil aficionados.

Hasta ahora, la Fifa no ha anunciado una decisión definitiva, por lo que la sede del partido por el título continúa sin confirmarse.

Otro aspecto pendiente es el formato del campeonato. En principio, el Mundial del 2030 se disputará con 48 selecciones, de acuerdo con el modelo estrenado en el 2026. Sin embargo, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, dejó abierta la posibilidad de ampliar el torneo a 64 equipos. La propuesta busca que el Mundial del Centenario permita la participación de más países.

De concretarse esa ampliación, el Mundial del 2030 sería el más grande de la historia y reforzaría el carácter conmemorativo de una edición destinada a celebrar un siglo del torneo.

Mientras España disfruta de su reciente título mundial, el futbol ya comienza la cuenta regresiva hacia una Copa del Mundo que promete reunir a tres continentes y conmemorar los primeros 100 años del campeonato.