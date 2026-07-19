Scaloni reacciona a la derrota: “Me duele el alma no haber podido traer la copa otra vez”

Lionel Scaloni compareció con la voz quebrada tras la derrota 1-0 ante España en la final del Mundial 2026. El técnico argentino agradeció el esfuerzo de sus jugadores y reconoció la superioridad del rival. "Me duele el alma no haber podido traer la copa otra vez. Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y que han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad, pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos", afirmó.

El entrenador también habló de las dificultades que enfrentó su equipo durante el partido. Scaloni señaló que las lesiones obligaron a modificar la defensa, aunque evitó utilizarlas como excusa.

"Es evidente que hoy pasaron muchas cosas negativas con el tema de las lesiones en puestos claves. Tuvimos que cambiar a tres jugadores de cuatro de la defensa y eso no es una excusa, pero sí es verdad el desgaste ha sido enorme", explicó.

Scaloni dedicó un reconocimiento especial a Nicolás Tagliafico, a quien puso como ejemplo del compromiso que caracteriza a la Albiceleste. "Lo de Nico Tagliafico es lo que uno quiere para un jugador de la selección argentina. Hizo un partidazo. No quería salir y eso es el ADN que se lleva este equipo. Estoy muy orgulloso de él y de todos los compañeros", destacó.

La conferencia tomó un tono mucho más emotivo cuando fue consultado sobre su continuidad al frente de la selección. El entrenador confesó que necesita tiempo para reflexionar después de un ciclo que llevó a Argentina a conquistar el Mundial de 2022 y disputar otra final cuatro años después.

"Siento la necesidad de pensar porque ya no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto. Este lugar es maravilloso. Es un lugar soñado. Que en mi vida pensé que... A ver si paro porque no soy capaz", dijo Scaloni antes de detenerse unos segundos mientras intentaba contener las lágrimas.

Sin poder ocultar la emoción, el seleccionador abandonó la sala de prensa dejando abierta la incógnita sobre su continuidad rumbo al Mundial 2030. Su despedida estuvo marcada por el orgullo hacia un grupo que devolvió a Argentina a la élite del fútbol mundial y protagonizó uno de los ciclos más exitosos de su historia.