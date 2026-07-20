¿Cómo lo hizo? la “supercomputadora” que habría adivinado los últimos cinco campeones del Mundial

No es una novedad que, cuando se disputa una Copa del Mundo, haya una gran cantidad de programas, videntes, publicaciones en redes sociales e incluso animales que tratan de predecir qué país será campeón del torneo más importante del fútbol de selecciones.

Casos populares ha habido de sobra: desde el pulpo Paul, que predijo el primer Mundial para España, hasta personalidades del entretenimiento como Monhi Vidente.

Pero ninguno de estos "oráculos" ha llegado al nivel de precisión de una "supercomputadora" que recientemente se ha hecho viral por lograr lo imposible: acertar de forma consecutiva a los últimos cinco campeones del Mundial.

Se trata de la empresa de videojuegos EA Sports, que, por medio de sus juegos FC 2026 y FC Mobile, logró pronosticar que España obtendría su segunda estrella mundialista.

De hecho, en redes sociales, EA Sports FC publicó una publicación en la que reafirma que ya suma cinco aciertos consecutivos del campeón del Mundial.

"Lo predijimos. Lo jugaste. España lo hizo realidad. Cinco predicciones seguidas. Felicidades a España por su segunda estrella", publicó la empresa de videojuegos.

We called it. You played it. Spain made it a reality.



Five predictions in a row, and @SEFutbol lifted the trophy 11M+ times across #FC26 and #FCMobile.



Congratulations on your second star ⭐️⭐️#TheWorldsGame pic.twitter.com/F4cMoboKVa — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 19, 2026

Pero ¿cómo fue posible que un videojuego pronosticara al campeón del Mundial? De acuerdo con la propia EA Sports FC, en sus videojuegos está disponible el modo "Copa del Mundo", una recreación de la competición.

La empresa señaló que los usuarios jugaron ese modo y lograron que España ganara la Copa del Mundo más de 11 millones de veces.

Lo único que falló en la predicción masiva de los jugadores fue el rival de España, ya que la mayoría de quienes jugaron el modo "Copa del Mundo" eligieron a Inglaterra como finalista del torneo y no a Argentina.

Además, los jugadores también habían pronosticado una victoria de España por 4-2, un resultado muy alejado de la realidad, pues el partido terminó 1-0 con un agónico gol de Ferrán Torres.

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