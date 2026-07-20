El mensaje de un exmundialista a la Argentina subcampeona: “Nada invalida lo que lograron”

Las finales suelen dejar dos relatos. El de los campeones y el de quienes se quedaron a un paso del título.

Horas después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, una publicación en redes sociales ofreció una mirada distinta sobre ese segundo relato.

No fue escrita por un entrenador ni por un dirigente. Tampoco por uno de los futbolistas que disputaron el partido.

La escribió Javier "el Colo" Mac Allister, exintegrante de la selección argentina. Aunque estaba dirigida a su hijo Alexis, terminó expresando una idea que muchos aficionados compartieron tras la final: una derrota no invalida el recorrido de un equipo que volvió a colocar a Argentina en la pelea por el título del mundo.

"Nada invalida lo que lograron"

Ese fue el corazón de la carta.

"Hoy nos tocó perder. Duele, y mucho. Pero el deporte también enseña eso: que no siempre se gana, aunque siempre haya que animarse a intentarlo una vez más."

"Hoy nos tocó perder. Duele, y mucho. Pero el deporte también enseña eso: que no siempre se gana, aunque siempre haya que animarse a intentarlo una vez más." Javier Mac Allister

Unas líneas después apareció la idea que terminó definiendo toda la publicación.

"Nada invalida lo que lograron. Nada borra el esfuerzo, el compromiso, el compañerismo ni el orgullo con el que defendieron nuestra camiseta."

La reflexión no buscó explicar la derrota ni repartir responsabilidades. Propuso otra manera de mirar el torneo: valorar el camino recorrido, incluso cuando el último partido no termina con un trofeo.

La voz de alguien que también vistió esa camiseta

Las palabras tenían un peso especial porque no provenían únicamente de un padre orgulloso. También hablaba alguien que conoció lo que significa representar a Argentina.

Javier Mac Allister integró la selección nacional a comienzos de la década de 1990 y compartió plantel con Diego Maradona durante el repechaje rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994. Tres décadas después, fue Alexis quien defendió la camiseta albiceleste en una final mundialista.

Esa experiencia hizo que sus palabras fueran leídas no solo como el consuelo de un padre, sino también como la reflexión de alguien que conocía el peso de una derrota con la camiseta argentina.

El orgullo por encima del resultado

La carta también reivindicó el reconocimiento que recibió el equipo pese a quedarse sin el título.

"Por eso hoy miles de argentinos los esperan, los abrazan y los aplauden. Porque entendieron que dejaron todo."

Después, el mensaje volvió a su destinatario original.

"Sentite orgulloso. Nosotros lo estamos muchísimo más."

La publicación comenzó a circular entre aficionados argentinos, que interpretaron esas palabras como un reconocimiento a toda la selección.

Cómo recordar un Mundial

El tramo final de la carta dejó una reflexión que fue más allá del resultado de la final.

"Mañana volverán más fuertes, con más experiencia y con la misma ilusión. Y cuando miremos las fotos de este Mundial, no vamos a recordar solo una final: vamos a recordar las sonrisas, los abrazos, las victorias, el camino recorrido y el inmenso privilegio de haber representado a nuestro país."

Con esas palabras, el exdefensor propuso una forma distinta de medir un Mundial.

No únicamente por el marcador del último partido, sino por todo lo que un equipo construye para llegar hasta él.

La derrota impidió que Argentina defendiera el título conquistado en Catar 2022.

La carta de Javier Mac Allister propuso otra manera de recordar ese Mundial. No por el resultado de una noche, sino por el recorrido de un grupo que volvió a colocar a la Albiceleste entre las mejores selecciones del planeta.

"Nada invalida lo que lograron."