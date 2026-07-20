¿Infantino quiere llevárselo? Trump se niega a bajar del escenario donde España celebró ser ganadora del Mundial

Tras un dominio casi absoluto del partido, la selección de España se proclamó campeona del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina de Lionel Messi y consagró así su segunda Copa del Mundo, 16 años después de lograr la primera, en el 2010.

Con una anotación agónica de Ferran Torres en el segundo tiempo de la prórroga, "La Roja" fue premiada con el trofeo más codiciado del futbol de selecciones.

Además del estilo de juego, el gol de Ferran y la segunda estrella que este Mundial significa para España, una de las cosas que más llamó la atención, e incluso causó numerosas reacciones en redes sociales, fue el momento de la premiación.

Desde antes de la final se confirmó que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregarían el trofeo de la Copa del Mundo a la selección ganadora.

Y así fue. Tras el partido, comenzó la ceremonia de premiación no solo del primer y segundo lugar, sino también de otros reconocimientos, como el de mejor jugador joven, mejor portero y mejor jugador del torneo.

Pero lo que generó reacciones fue la entrega del trofeo a la selección de España, debido a que el presidente Trump, presuntamente, quería aparecer en la fotografía oficial de la celebración.

Cuando Trump e Infantino entregan la Copa del Mundo al capitán de España, todo está listo para que el equipo haga la tradicional celebración que lo consagra como campeón del mundo. En ese momento, Trump saluda a otros jugadores y se coloca junto al plantel.

🇪🇸 ESPAÑA FINALMENTE LEVANTA LA COPA MUNDIAL CON DONALD TRUMP AL LADO 😂😂🏆pic.twitter.com/0zkGGRGcID — Alee (@ImAleeJeje) July 19, 2026

Cuando están a punto de celebrar, Infantino corre hacia Trump y, sutilmente, le pide que lo acompañe y se aparte de la celebración oficial.

President Donald J. Trump presents the World Cup Trophy to Spain, the 2026 @FIFAWorldCup Champions! 🏆 pic.twitter.com/SHsoBhYm1b — The White House (@WhiteHouse) July 19, 2026

El mandatario se niega y ambos permanecen en el lugar durante el momento de la celebración de España. Posteriormente, tanto Infantino como Trump se alejan.

Esto provocó varias reacciones en redes sociales, desde comentarios cómicos hasta críticas hacia Trump, bajo el argumento de que quería "estar en la celebración aun cuando su único deber era entregar la copa".

Otros usuarios hicieron comentarios sarcásticos hacia Trump, como que "quería estar en la celebración a la cual nunca fue invitado".

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