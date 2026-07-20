Así reaccionó Brasil al triunfo de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026

La afición y la prensa de Brasil celebraron este lunes la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026 con una mezcla de reconocimiento a la superioridad de la Roja y alivio por no ver a su máximo rival alcanzar la cuarta estrella.

El bicampeonato español dominó las portadas de los principales medios en el país suramericano, que sigue siendo el único con cinco títulos mundiales, un consuelo para una hinchada que aún asimila su eliminación en octavos de final ante Noruega.

“El título de España cierra la era ‘Messi y Cristiano’ y consolida una nueva generación al mando del fútbol”, destacó O Globo en su edición digital.

Por su parte, Folha de São Paulo tituló: “España destrona a la Argentina de Messi con la fuerza del colectivo y conquista su segundo Mundial”, mientras que O Estado de S. Paulo abrió su portada con una imagen de Rodri levantando el trofeo y el titular “España bicampeona”.

“El 1-0 no refleja la superioridad de España en la final. Messi fue anulado”, subrayó este último medio, que también destacó la solidez del equipo dirigido por Luis de la Fuente para romper el planteamiento defensivo argentino.

Alivio y rivalidad histórica

Los medios brasileños también hicieron énfasis en que la derrota de la Albiceleste permite a la Canarinha mantener dos títulos de ventaja en el historial mundialista frente a su tradicional rival.

“Tetracampeonato, cancelado. Esta vez no les alcanzó a Lionel Messi y compañía”, apuntó la emisora Band, al recordar las remontadas que Argentina había protagonizado en rondas anteriores.

Ecos fuera del campo

La tensión posterior al partido, con una tangana entre jugadores de ambos equipos en el césped del MetLife Stadium, también ocupó espacio en los portales deportivos brasileños.

Asimismo, tuvo repercusión la dedicatoria de Nico Williams a Neymar: “Es mi ídolo y espero que nos esté viendo; esto también es por él”, expresó el delantero español.

Así, entre elogios a España y alivio por la caída argentina, Brasil vivió la final con una mirada propia: la de un gigante que, aun fuera de la pelea, sigue midiendo su historia frente a sus rivales.