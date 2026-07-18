Vozinha, la figura del Mundial que conquistó a las leyendas: así fue su noche junto a Jorge Campos, Higuita y Cafú

Vozinha pasó de ser un portero poco conocido de Cabo Verde a una de las figuras revelación del Mundial 2026. Tras sus destacadas actuaciones ante España y Uruguay, el guardameta de 40 años fue invitado al Partido de Leyendas de la FIFA en Nueva York, donde compartió con varias estrellas del fútbol mundial.

El arquero fue uno de los más buscados por los asistentes, quienes aprovecharon para fotografiarse y conversar con el hombre que se ganó el reconocimiento durante la histórica campaña de los Tiburones Azules.

Uno de los momentos más llamativos de la noche fue su encuentro con el exportero mexicano Jorge Campos. Entre risas y anécdotas, el legendario guardameta le mostró algunas de sus icónicas camisetas y le propuso intercambiar playeras.

"Vamos a intercambiar camisetas", dijo Campos, a lo que Vozinha respondió: "Mañana te doy la de Cabo Verde". El momento quedó grabado en video y se volvió viral después de que el mexicano lo compartiera en sus redes sociales.

El mejor portero del mundo mundial 🇨🇻 @vozinhaa1 pic.twitter.com/5FlB8DNLHp — Jorge Campos (@SoyJorgeCampos1) July 18, 2026

La noche también dejó un emotivo encuentro entre Vozinha y René Higuita. El exportero colombiano saludó con un abrazo al guardameta caboverdiano, quien confesó entre risas que alguna vez intentó imitar la famosa "patada del escorpión".

Higuita respondió con un elogio que reflejó el impacto del africano en el Mundial 2026. "Es el hombre del momento", afirmó el colombiano al referirse a la histórica actuación de Cabo Verde.

Además de Campos e Higuita, Vozinha compartió con otras leyendas del fútbol como Ronaldo Nazário, Cafú, Javier Zanetti, David Trezeguet y Davor Šuker. También coincidió con el tenista Novak Djokovic y con los mexicanos Luis "El Matador" Hernández y André-Pierre Gignac.

El guardameta del Chaves portugués cerró la velada convertido en una de las figuras más solicitadas del evento, confirmando el reconocimiento que ganó tras su destacada actuación con Cabo Verde en el Mundial 2026.