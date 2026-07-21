¿Por qué la FIFA premió a Rodri y la IFFHS eligió a Messi como el mejor jugador del Mundial 2026?

A primera vista, el desenlace puede resultar confuso.

¿Cómo es posible que dos instituciones vinculadas al fútbol mundial señalaran a futbolistas distintos como los más destacados del mismo torneo?

La respuesta está en la forma en que cada una evaluó el desempeño individual durante la Copa del Mundo.

Dos premios, dos metodologías

El Balón de Oro es el reconocimiento oficial que la FIFA entrega al mejor jugador de cada Mundial.

Tras la final disputada en el New York New Jersey Stadium, el organismo otorgó esa distinción al mediocampista español Rodri Hernández, una de las principales figuras del equipo campeón.

Por su parte, la IFFHS publicó, una vez concluido el torneo, su propio análisis estadístico y designó a Lionel Messi como el futbolista más destacado del Mundial.

Aunque ambos reconocimientos buscan identificar al jugador con mejor rendimiento, cada organismo empleó criterios distintos para llegar a su conclusión.

⚔️| Lionel Messi for Argentina 🇦🇷 vs Rodri for Spain 🇪🇸 - World Cup 2026 stats comparison.



Was Messi robbed of the WC Golden Ball?😳 pic.twitter.com/Mg42WytQww — Football VAR (@Footy_VAR) July 21, 2026

¿Qué evaluó la IFFHS?

En su comunicado oficial, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol explicó que su decisión se sustentó en un índice de rendimiento elaborado a partir de diferentes variables estadísticas.

El organismo tomó en cuenta las calificaciones obtenidas en cada partido, los goles, las asistencias y la incidencia de cada futbolista durante las distintas fases de la competición.

Con esa metodología, Messi obtuvo la valoración más alta del torneo.

El capitán argentino cerró el Mundial con una calificación promedio de 8.33, además de registrar ocho goles y cuatro asistencias, cifras que, según la IFFHS, lo ubicaron en el primer lugar de su clasificación.

Rodri fue elegido Balón de Oro del Mundial por la FIFA, y es entendible, pero en los datos de 365Scores el mejor fue Lionel Messi.



Con un ranking promedio de 8,7, 8 goles, 4 asistencias y la mayor puntuación de impacto (83,67), el capitán argentino lideró las métricas de la Copa… pic.twitter.com/U5B1qC26hV — 365Scores (@365ScoresApp) July 21, 2026

¿Por qué la FIFA eligió a Rodri?

A diferencia de la IFFHS, la FIFA no acompañó el anuncio del Balón de Oro con un informe estadístico que detallara los criterios aplicados para la elección.

El reconocimiento forma parte de los premios oficiales de la Copa del Mundo y se concede conforme al procedimiento establecido por el organismo rector del fútbol.

En la edición de 2026, el galardón fue para Rodri Hernández, quien lideró el mediocampo de España durante el camino hacia el título mundial.

"Messi"



Porque la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) designó a Lionel Messi como el Mejor Jugador del Mundial 2026,



Anotó 8 goles, repartió 4 asistencias y promedió una calificación de 8,33 por encuentro, según la prestigiosa IFFHS. pic.twitter.com/1ppYwUKoJg — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 22, 2026

¿Por qué hubo dos ganadores?

La diferencia entre ambos reconocimientos no significa que uno contradiga al otro.

La FIFA entregó el premio oficial del torneo.

La IFFHS, en cambio, elaboró una clasificación basada en un modelo estadístico propio para medir el rendimiento individual de los futbolistas.

Cada organismo analizó el mismo Mundial desde una metodología distinta y, por ello, llegó a un ganador diferente.

Así, Rodri quedó registrado como el Balón de Oro oficial de la Copa del Mundo 2026, mientras que Lionel Messi encabezó la clasificación elaborada por la IFFHS.